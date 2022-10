Des affiches humoristiques à Laval pour mettre fin aux déjections canines sur le trottoir

Des affiches humoristiques ont fleuri début octobre sur les fenêtres de certaines maisons dans le centre-ville de Laval. Elles interpellent les passants rues Crossardière et Eugène Jamin, près du collège Fernand Puech et du lycée de l'Immaculée Conception. On y voit des chiens, de différentes races, en train de faire leurs besoins, avec l'inscription "primo-délinquant" ou "multirécidiviste" avec le montant de l'amende à payer. Cette initiative commence à porter ses fruits pour lutter contre les déjections canines.

Différentes races de chiens apparaissent sur les affiches, avec des noms amusants pour attirer l'œil des passants. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Ça pourrit la vie des gens qui habitent ici"

Isabelle Baudouin est l'une des habitantes qui a accroché les affiches sur les fenêtres de sa maison. Cette mère de famille n'en peut plus des crottes de chien devant sa porte. "Ça pourrit la vie des gens qui habitent ici. Ce n'est pas une fois et puis six mois après, ça revient. C'est quotidien", peste-t-elle. Sur le trottoir d'en face, Claudine Rousseau est également agacée par le manque de civilité des propriétaires de chiens. "Les gens ne sont pas corrects, on a toujours des crottes de chiens qui ne sont pas ramassées donc c'est inadmissible", souffle-t-elle. Et d'ajouter : "J'ai toujours les yeux par terre, je fais toujours attention!"

Ce ras-le-bol est partagé par Stéphane Bineau, qui habite à quelques pas de là. "Vous rentrez chez vous, vous mettez les pieds dedans. Vous en mettez partout sur le paillasson, c'est quand même un peu détestable", décrit celui qui a eu l'idée des affiches avec sa conjointe. "On s'est dit : Qu'est ce qu'on fait comme accroche ? Est-ce qu'on est trash en disant ramasse ta crotte de m**** ou plutôt humoristique ? On s'est dit qu'il fallait le faire plutôt sur le ton de l'humour pour que ça ne soit pas pris comme une agression", retrace cet habitant de la rue Crossardière.

On essaye par l'humour de dire que ce n'est plus possible.

Isabelle Beaudouin, une riveraine

Ces affiches sont amusantes : les chiens apparaissent comme si c'était des prisonniers, avec de "vieux prénoms comme Liliane pour un dogue allemand". "Il y a aussi un petit logo avec un chien qui fait caca et comme s'il y avait un sens interdit sur le chien", décrit Stéphane Bineau.

Depuis que les affiches ont été accrochées, les crottes de chien ont quasiment disparu dans les rues Crossardière et Eugène Jamin. La mairie de Laval a pris contact avec ces habitants. Des sacs poubelles pour les déjections canines pourraient être installés, mais aucune décision n'a pour l'instant été prise par la Ville.