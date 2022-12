Des affrontements entre jeunes militants en centre-ville du Mans

C’est une scène d’une grande violence à laquelle ont pu assister les familles du centre-ville du Mans, venues faire leurs courses de Noël. Une cinquantaine de jeunes militants cagoulés se sont échangé des coups sous le passage de l’avenue du Général de Gaulle, au Mans, ce samedi 10 décembre à 18 heures.

ⓘ Publicité

Cette confrontation a eu lieu pendant la manifestation sans autorisation des militants du Collectif antifasciste de la Sarthe. Alors que le cortège composé d’une quarantaine de jeunes antifascistes arrivait au niveau du passage, une quinzaine de personnes cagoulés ou les visages dissimulés sous une écharpe, se sont précipités vers les militants et ont commencé à leur donner des coups.

Barres en fer, chaînes et barrière de chantier

Dans la bagarre, plusieurs personnes ont dit avoir été blessées à coup de barres en fer, de chaines, et même par une barrière de chantier, comme l’a aussi constaté notre reporter sur place. Deux personnes se sont rendues par elle-même à l’hôpital, de source policière. Elles n’ont pas porté plainte à cette heure.

Le commando après s’en être pris au cortège a ensuite pris la fuite, poursuivi par des manifestants antifascistes. « Jamais je n’ai vu une telle violence au Mans, souffle un militant antifasciste, et pourtant je fais ce genre de manifestation depuis plusieurs années ! »

La police n’est pas intervenue pour séparer les deux groupes et aucun protagoniste n’a été interpelé. Pour le moment, il n'y a pas d'enquête ouverte, indique la police.

Déjà de premières heurts place des Jacobins

Plus tôt dans l’après-midi, au départ de leur manifestation à 17 heures, une partie des militants antifascistes ont échangé des poings avec quatre jeunes hommes, place des Jacobins.

La cause de leur dispute : les fleurs de lys sur les bonnets et les sweats arborés par le petit groupe face aux manifestants. L’un d’eux à notre micro le reconnait : « on était venus pour voir, pour provoquer ».

Le collectif antifasciste de la Sarthe organisait cette manifestation pour dénoncer « l’extrême droite locale [qui] s’est récemment étoffée de nouveaux collectifs et de nouveaux locaux, […] la montée de l’extrême-droite en France et à l’étranger, et le déchainement de la violence », comme on peut le lire sur leurs tracts. Il y a trois ans, le 14 décembre 2019, deux bars du centre-ville du Mans avaient été la cible d’une trentaine de militants d’extrême-droite.