Des agents de la mairie à Saint-Loup-sur-Semouse "en grande souffrance au travail" selon l'UNSA

Une trentaine de syndicalistes de l'UNSA territoriaux du département de la Haute-Saône se sont rassemblés ce lundi devant la mairie de Saint-Loup-sur-Semouse pour dénoncer des faits de "mal-être" au travail, de "harcèlement moral", "de pression" de la part du directeur général des services soutenu par le maire, Thierry Bordot (PS). Une enquête administrative sous forme d'audit est en cours.

"Nous avons tous la boule au ventre"

Le syndicat a reçu une dizaine de témoignages, des preuves par écrit, des mails relatant des faits "de souffrance psychologique" et de "harcèlement moral" selon l'UNSA . Parmi ces témoignages, celui de Justine* "Moi c'était surtout du harcèlement moral de la part du nouveau directeur général des services, de la pression", explique-t-elle à France Bleu Besançon.

"Ce sont toujours des allers et venus dans la mairie, en courant pour voir si on est à notre poste de travail, si on travaille, si on ne discute pas, si on ne fait pas autre chose. Même en étant en train de travailler, le fait de l'entendre dévaler les escaliers, on se disait qu'on devait faire quelque chose alors que justement on était en train de bosser. Certains devaient même par moment chronométrer les appels, tout répertorier, tenir des documents. Nous avons tous la boule au ventre quand on va travailler", témoigne cette agent de la mairie.

Ce n'est pas un cas isolé. "Aujourd'hui si nous sommes rassemblés devant la mairie, c'est pour montrer aux gens que les collectivités ce n'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas une généralité, mais on est dans un vrai déni de la part du maire", explique Habib Melitt, secrétaire départemental de l'UNSA territoriaux.

Pour lui, cette ambiance "oppressante" a commencé à l'arrivée du nouveau directeur général des services il y a un an. "Il y a des agents qui ne peuvent plus franchir cette barrière, celle qui leur permettrait de rentrer dans la mairie. Psychologiquement ce n'est plus possible. Le maire ne peut pas tourner le dos à ce qui se passe. Il a été alerté par notre syndicat des arrêts maladie. La médecine du travail accompagne ces agents, des psychologues aussi".

"Mon bureau est ouvert"

De son côté, le maire Thierry Bordot dont c'est le troisième mandat affirme à France Bleu Besançon avoir reçu des représentants de l'UNSA. "Ils m'ont évoqué un malaise", explique-t-il. Mais souhaite remettre les choses dans leur contexte. "Il y a une exigence de la part des habitants de plus en plus importante et des moyens de plus en plus limités dans les collectivités", ajoute-t-il.

"De plus, la relation au travail a complètement changé avec l'arrivée du numérique. Pour certaines générations c'est compliqué. En fonction des personnes vous avez plus ou moins de facilités. Il y a ça et il y a aussi la nouvelle génération et leur relation au travail qui n'est pas la même qu'avant", complète le maire de Saint-Loup-sur-Semouse.

Pour l'édile, changer de directeur général des services n'est pas à l'ordre du jour. "Sur le fond, ça ne changera pas. On repartira sur les mêmes bases si je change. Les 3 directeurs que j'ai eus ont tous connu des difficultés. Mais on est dans un travail de coopération avec les agents. Si les méthodes de management sont source de mal-être, je veux bien l'entendre. Mon bureau est ouvert en permanence", conclut Thierry Bordot.

Une enquête administrative sous forme d'audit est menée par le centre de gestion de la Haute-Saône. De plus, l'Unsa annonce vouloir porter plainte afin qu'une enquête judiciaire soit ouverte.

*Le prénom a été changé