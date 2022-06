Des agents de la Région Occitanie manifestent à Montpellier pour réclamer une prime promise en 2017

Plus d'une centaine d'agents de la région étaient rassemblés devant l'Hôtel de Région ce mardi matin à Montpellier. Ils dénoncent la négociation à la baisse d'une prime pourtant promise par la Région Occitanie. Ce sont les plus bas salaires qui sont touchés. Notamment les agents d'entretiens.

Ils étaient plus d'une centaine réunis ce mardi matin devant l'hôtel de Région à Montpellier. Des agents des lycées et centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) de la Région Occitanie demandent le versement d'une prime, votée en décembre 2017, et censée être mise en application depuis le 1er mars 2020. Cette prime s'inscrit dans le passage au RIFSEEP, qui calcule la prime de technicité dans la fonction publique. Problème, contrairement aux agents de catégorie A, qui ont pour vocation à devenir cadre, les agents d'entretien des Lycées et CREPS de la région n'en ont toujours pas vu la couleur.

"J'aimerais bien que la région tienne ses engagements, lance Eveline Silhol, agent d'entretien dans un lycée. J'aimerais qu'ils fassent un petit effort, nous on en fait au quotidien." L'effort en question, une prime d'environ 300€ par mois que les agents réclament depuis le 1er mars 2020, ce qui constitue une "perte de pouvoir d'achat allant de 3 000 à 5 000 euros par an", selon William Luna du syndicat Sud Occitanie.

Il faut qu'on ait pareil que les autres. Eveline Silhol

Le pouvoir d'achat, c'est également la première préoccupation de Cédric Magnes, agent polyvalent dans un lycée. "Nous, avec 1 500 euros on ne vit pas, juge-t-il. Je ne sais pas combien touche Madame Delga. Il faudrait peut-être qu'elle touche 1 500 euros par mois, elle changerait sûrement d'avis." Il réclame également une "véritable augmentation de gauche". "La gauche c'est le pouvoir d'achat, les 35 heures, les congés payés. Il faut donc que Madame Delga nous écoute".

Je suis là pour défendre mon pouvoir d'achat et que la région nous augmente nos salaires de façon significative. Cédric Magnes

Le bras de fer entre les syndicats et la région

"Depuis 2020, on attend la mise en application du nouveau régime indemnitaire pour tous les agents de la région, rappelle Laurent Blasco, co-secrétaire général de la CGT Occitanie. On est dans un processus de négociations". Les syndicats dénoncent le souhait de la part de la région de vouloir rabaisser le RIFSEEP pour les agents d'entretien. Les raisons évoquées : "la guerre, la crise sanitaire, pleins d'arguments entendables, mais qui ne correspondent pas aux engagements pris, ajoute Laurent Blasco. On essaye d'expliquer aux agents que leurs intérêts sont mis à mal malgré des décisions écrites et validées par la région."

"Ce serait bien que le préfet rappelle à la Présidente de la Région, qu'elle a voté en 2017 avec l'ensemble de l'exécutif, et qu'elle tienne ses engagements", estime Diane Guénot, porte-parole du syndicat Sud Occitanie. Elle rappelle également que le temps de travail des agents a augmenté de 40 heures par an, ce qui devait être compensé par la mise en place de cette prime.

C'est une obligation légale pour certains cadre d'emplois de basculer dans ce régime indemnitaire. Et la délibération fait que les lycées doivent aussi basculer. Diane Guénot

Un recours a même été déposé devant le tribunal administratif en avril dernier par le syndicat. "C'est en cours d'instruction, on attend le délibéré", confirme Diane Guénot.

Du côté de la région, on explique que dans leur majorité, les agents sont satisfaits de la manière dont ils sont traités (la manifestation ne serait le reflet que d'une minorité de mécontents) et que la crise du Covid a retardé les négociations. Une réunion a eu lieu il y a 15 jours concernant l'accompagnement de ces agents dans les lycées. Une nouvelle réunion devrait avoir lieu dans la semaine.