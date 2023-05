"Des agressions de plus en plus graves", deux surveillants blessés en moins de 7 jours à la prison de Vivonne

C'est un rapport une nouvelle fois accablant. La contrôleuse des lieux de privation de liberté a publié ce jeudi son observation 2022 sur les prisons françaises. Surpopulation carcérale, violences, vétusté parfois des locaux, les problèmes sont nombreux et surtout pas nouveau.

Deux agressions en moins d'une semaine

Ce rapport fait échos chez nous à la situation de la prison de Vivonne dans la Vienne [NDLR : le centre pénitentiaire de Vivone ne fait pas partie des établissements visités cette année]. Les syndicats alertent cette semaine suite à deux agressions en moins de sept jours.

La première était dimanche. Un agent a été blessé au visage et a reçu un violent coup sur le genou. "On attend un complément d'expertise médicale pour savoir si les ligaments sont touchés", précise un représentant FO de l'établissement. La seconde agression a eu lieu ce mardi. Un surveillant a reçu de la javel au visage, mais son état n'inspire plus d'inquiétude désormais.

"On ne peut pas gérer tout le monde avec un effectif moindre"

"On est sur des agressions de plus en plus graves, puisqu'on parle d'agents qui sont blessés", déplore ce même représentant syndical. Selon lui, plusieurs raisons expliquent cette montée de tension. "Je pense que la surpopulation carcérale n'aide pas. On est sur une trentaine de matelas au sol . Il manque aussi des surveillants. Et cela a pour conséquence d'avoir des personnels plus tendus, des détenus plus tendus. On ne peut pas gérer tout le monde avec un effectif moindre."

Mais pour un représentant CGT, il y a aussi un autre facteur qui peut expliquer cette situation. "On a de plus en plus de détenu avec des problèmes psychiatriques. On en a toujours eu, mais c'étaient des profils gérables. Désormais, c'est plus compliqué. Et c'est ce qui s'est passé avec l'agression de dimanche. Le détenu était en quartier disciplinaire avec un profil un peu spécial. Et sans changement d'expression, il va d'un coup devenir extrêmement agressif."