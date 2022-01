Des aidants des Bouches-du-Rhône interpellent les candidats à la présidentielle

"Quand on a des enfants handicapés, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire", dénonce Lydie Delannoy. Cette maman de deux enfants handicapés a créé l'association Grandis-toi à Plan-d'Orgnon, près de Saint-Rémy-de-Provence. A trois mois de l'élection présidentielle, elle et d'autres associations veulent faire du handicap et de la dépendance des thèmes importants de la campagne.

Le collectif Je t'aide, dont Lydie fait partie, a même détaillé dix propositions pour les aidants, les personnes qui s'occupent au quotidien d'un proche handicapé ou dépendant, à destination des candidats. Par exemple, "augmenter les plans d’aide et baisser le reste à charge des aidants" ou "simplifier les démarches administratives". Selon le collectif, il y a 11 millions d'aidants en France.

Pas de temps mort pour les aidants

Depuis la naissance de ses fils, Lydie s'occupe d'eux 24h/24. Jules a 11 ans et il est autiste. Son petit frère, Paul, a 7 ans. Il est sourd et atteint de trisomie 21. "On court pour tous les deux. Comme ce ne sont pas les mêmes handicaps, on va à droite, à gauche pour les différents soins", raconte leur maman.

On n'a pas assez de 24 heures pour se reposer, s'occuper de nos enfants et s'occuper de nous

Quand les rendez-vous médicaux se superposent, le papa, Mathieu, qui travaille comme ingénieur informatique, est obligé de poser des jours de congé. Résultat : il n'a plus de congés disponibles pour prendre des vacances. "C'est une vie qui déborde, on n'a pas assez de 24 heures pour se reposer, s'occuper de nos enfants et s'occuper de nous", explique le père de famille.

Un parcours souvent chaotique

Le plus petit n'a pas encore trouvé d'accueil de jour, car il cumule deux handicaps. Les structures pour la trisomie 21 ne prennent pas en charge la surdité et vice versa. Lydie doit donc se former en langue française des signes (LSF), mais aussi en méthode d'apprentissage Montessori. "Je suis à la fois maman, orthophoniste, je me forme en LSF et qui paye ? C'est moi", souligne la mère, amère.

Si Lydie fait tout cela, c'est pour pouvoir stimuler au maximum ses enfants et les aider à progresser. Pour y arriver, elle a dû faire des sacrifices comme beaucoup d'autres aidants : "On est obligé de s'arrêter de travailler, on n'a pas de paye, donc pas de retraite et de ce fait là on se retrouve sans rien." Elle aimerait de meilleures aides financières et que son activité d'aidante soit reconnue par l'Etat.

Après des années de dossiers à rallonge, de coups de fil à répétition pour trouver des médecins spécialistes et des établissements qui prennent en charge ses enfants, Lydie se dit épuisée moralement et physiquement. La mère de famille souffre de plusieurs hernies et de côtes fracturées à force de porter ses garçons.

Besoin de temps de pour souffler

Lydie Delannoy a tout de même trouvé l'énergie de monter Grandis-toi. Elle accueille des enfants handicapées pour des stages d'une journée ou d'une semaine lors desquels elle organise des ateliers et des rencontres avec ses animaux.

Ces stages permettent aux autres parents de prendre un peu de temps pour eux. C'est essentiel pour Brigitte Perraud, présidente de l'association Alzheimer aidants à Marseille (AA13). "Il faut permettre à l'aidant d'être seul et de se reposer chez lui", explique-t-elle. Pour cela, il faut notamment développer l'accueil de nuit pour les personnes dépendantes, quasi-inexistant dans les Bouches-du-Rhône, selon Brigitte Perraud. Son association y travaille. La présidente de AA13 espère un mot, une promesse, de la part des candidats à l'élection présidentielle.

à lire aussi Marine Le Pen invitée de France Bleu Provence : la candidate RN présente ses propositions santé dans le Var