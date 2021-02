Des aides pour rénover et embellir sa façade dans le Haut Languedoc

Rénover une façade représente un coût non-négligeable pour un propriétaire. Et bien souvent, la rénovation n'est pas une priorité dans un foyer. Il est pourtant possible de profiter de subventions afin de limiter les frais investis. De nombreuses collectivités proposent chaque année des aides et un accompagnement personnalisé. C'est le cas du Pays Haut Languedoc et Vignobles. Depuis 2008, il s’est engagé dans cette opération de façades "Colorons le Pays".

Au total, 38 façades ont été subventionnées en 2020. Ce qui représente une enveloppe de plus de 117.000 euros de subventions. Les quatre communautés de communes du territoire (Grand Orb, Sud-Hérault, Du Minervois au Caroux, Sud-Hérault), le conseil départemental de l’Hérault et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ont participé au financement des projets examinés lors des trois comités de pilotage.

Toujours autant de demandes

Le nombre de projets soutenus par les collectivités est égal à 2019. Les propriétaires intéressés sont invités à se faire connaître sans tarder. Le prochain comité de pilotage se réunit début 2021. Le Pays Haut Languedoc et Vignobles rappelle que les façades subventionnables doivent être visibles de l’espace public et situées dans le périmètre défini par chaque commune. Pour plus de renseignements vous pouvez appeler le 04.67.38.11.10 ou consulter la page dédiée.

Par ailleurs, tout propriétaire faisant l’objet d’un démarchage doit le signaler à la mairie ainsi qu’à la gendarmerie la plus proche de son domicile. Aucun démarchage n’est lié à ces dispositifs.