Des airbags moins chers pour les motards de Vaucluse à condition de suivre une formation

La préfecture de Vaucluse encourage les motards à enfiler un airbag. Ce gilet se gonfle automatiquement en cas de chute ou de choc pour protéger la nuque, les épaules et la poitrine des motards. Pour convaincre les motards, la préfecture organise des stages de pilotage de moto avec les motards de la police nationale ou de la gendarmerie.

Après une journée de formation au guidon, les motards peuvent obtenir une réduction de 50% sur le prix des équipements proposés par le groupement de promotion de l'airbag moto.

Gilets airbag moins chers après la formation

C'est un motard expérimenté mais pas rassuré qui enfile le gilet airbag dans la salle de la préfecture de Vaucluse. La cartouche d'air comprimé explose et l'airbag moto se gonfle instantanément. "Ca serre quand même" s'étonne ce motard. "Mais c'est fait pour protéger" rétorque le démonstrateur.

Cet airbag protège le haut du corps des motards. Il se porte comme un gilet et se déclenche en cas de chute ou de choc. Christian Histre est motard depuis 1987.

Il confie qu'il n'est "pas tombé depuis des années" mais il apprécie "d'obtenir enfin un gilet à un prix raisonnable. Ca coute normalement environ 400 euros mais là, on l'a à 250 euros".

Travailler la notion de conduite

Pour bénéficier de cette réduction, il a fallu suivre une formation avec les motards de la police et de la gendarmerie nationale sur les routes du Ventoux ou du Luberon. Xavier Legall assure la promotion de l'airbag et de la sécurité des motards : "92% des accidents viennent du comportement des motards. On va travailler ensemble pour que les motards prennent conscience de ce qu'est la notion de conduite".

Formation Trajectoire pour mieux tourner

La formation s'appelle trajectoire. Une trentaine de stagiaires l'ont suivi cette année en Vaucluse malgré la crise sanitaire. Après quelques heures, Christian a changé d'attitude au guidon : "dans les virages à gauche, on a tendance à se mettre trop prés de la ligne médiane. On apprend à se mettre plus à droite et dès le lendemain de la formation, on conduit différemment".