Des aires de grand passage seront créées dans le Cotentin, le Granvillais et la baie du Mont-St-Michel

Manche, France

Il sera valable 6 ans, jusqu'en 2025. Le schéma départemental d'accueil des gens du voyage a été officiellement signé ce lundi 4 novembre.

Ce schéma acte la création de plusieurs aires de grand passage où pourront se rassembler de 60 à 200 caravanes. Trois secteurs ont été identifiés, en fonction des besoins constatés chaque été, au moment notamment de la venue de communautés évangéliques :

Le Cotentin : une aire de 120 places est prévue dans la région cherbourgeoise et deux de 60 places seront installées dans le Val de Saire et sur la Côte des îles.

Mont saint-Michel-Normandie : Il y aura une aire tournante, sur deux terrains, avec là aussi des secteurs géographiques déterminés.

Granville Terre et Mer : une aire de 200 places doit être créée mais pour le moment, il n'y a pas de consensus sur l'emplacement.

Les terrains précis restent à déterminer. Le préfet de la Manche espère que certaines aires seront prêtes d'ici l'été 2020.

Nous avons 6 ans pour le faire, le schéma porte sur les années 2019-2025 mais l'objectif que je m'assigne, c'est d'avoir quelques aires de grand passage accessibles dès l'été prochain. Gérard Gavory, préfet de la Manche.

Un poste de médiateur départemental

Le schéma prévoit la création d'un poste de médiateur départemental pour mieux anticiper et coordonner l'accueil des communautés de gens du voyage qui transitent par la Manche.

Le plan encadre également la gestion des 10 aires d'accueil, plus petites, aménagées dans les communes de plus de 5000 habitants, et leur réhabilitation, notamment celles de Saint-Lô et Périers.

Etant donné le phénomène de sédentarisation de certaines familles, des actions sont également prévues pour créer des terrains familiaux locatifs - il n'en existe pour l'instant qu'un seul à Carentan - mais aussi des logements adaptés ou de l'accession à la propriété.

Le schéma définit également des mesures d'accompagnement social et d'encouragement à la scolarisation en primaire et au collège, avec la création d'un centre social itinérant.