Reconfinement : des ambassadeurs de proximité au chevet des habitants de Cherbourg-en-Cotentin

Depuis le 5 novembre, 80 ambassadeurs de proximité ont été formés à Cherbourg-en-Cotentin. Leur mission : assurer une présence auprès des habitants les plus fragiles et rompre l'isolement, à l'heure du reconfinement.

"Bonjour Simone, c'est Nadège et Stéphanie". Au pied des immeubles du quartier des Provinces à Octeville, les deux ambassadrice de proximité viennent déposer des attestations de déplacement chez la retraitée. Mais bien plus encore. "Heureusement qu'ils sont là ! Ils nous remontent un peu le moral", explique Simone, qui vit toute seule dans son appartement. Ses journées de reconfinement, elle les passent à tricoter des écharpes pour les sans-abris.

Depuis le 5 novembre, 80 personnes (60 agents municipaux et 20 élus de Cherbourg-en-Cotentin) ont été formées pour devenir "ambassadeurs de proximité". Des formations labellisées par l'agence régionale de santé. "Nous souhaitons être au plus près de nos concitoyens dans cette période difficile. Nous nous devons d'aller au-devant de la population, d'expliciter les mesures barrières et la nécessaire préservation de nos soignants", confie le maire, Benoit Arrivé.

"On emmène toujours des attestations de déplacement car on a beaucoup de gens qui se trouvent démunis car ils n'ont pas d'imprimante ou de smartphone. On sort deux fois par jour, le matin et l'après-midi. Au début, on faisait la sortie des écoles à la rencontre des familles", explique Stéphanie, de la maison Olympe de Gouges.

Le service public au pas de la porte

Être au service et à l'écoute, ça passe donc par la distribution d'attestations, de masques, mais aussi aider pour des démarches administratives, voire répondre à des questions sur le covid. Chaque jour, la maison de quartier Olympe de Gouges téléphone à des habitants pour prendre de leurs nouvelles, et distribue une vingtaine de kits : bricolage, bien-être, cuisine, jeux de société, etc.

Le terrain de jeu de ces ambassadeurs : tout le territoire de Cherbourg-en-Cotentin, dans toute sa diversité. Marchés, quartiers populaires, hameaux... "Cette semaine, on va former des personnes des associations partenaires de la commune, pour déployer le dispositif sur tout le territoire de Cherbourg-en-Cotentin", résume Anne Ambrois, adjointe en charge de la politique de la ville. Ainsi, pour le moment, le dispositif réside surtout sur le réseau des maisons de quartier ; mais quand il n'y en a pas à proximité, ce sont les élus formés qui prennent le relais. Un dispositif qui pourrait être pérennisé au-delà de la crise sanitaire.