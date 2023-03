Des aménagements à l'étude pour les passages à niveau 63 et 64 à Gien

Les passages à niveau 63 et 64, sur la commune de Gien, auront bientôt droit à une signalétique renforcée. "De la signalétique verticale qui flashe un peu, qui permettra aux automobilistes de mieux voir le danger" explique Francis Cammal, maire de Gien. "La SNCF ne nous a pas donné de calendrier pour les aménagements incombant à la collectivité. Nous allons mettre les panneaux d'information dans les toutes prochaines semaines. Pour installer avant l'été." L'équipe municipale a aussi sollicité la SNCF pour d'autres aménagements, afin de sécuriser davantage ces deux passages à niveau, théâtres d'accidents mortels l'année passée.

En août et en novembre 2022, deux accidents très similaires ont lieu sur ces deux passages à niveau séparés d'à peine un kilomètre. Deux conducteurs y perdent la vie percutés par un TER, une jeune femme de 19 ans et un jeune homme de 20 ans, qui se sont engagés sur la voie malgré l'abaissement des barrières et le signal d'arrêt. Un non-respect fatal du code de la route, sur deux passages à niveau qui répondent aux normes de sécurité et n'ont pas été identifiés comme particulièrement accidentogènes, rappelle la SNCF Réseau.

Quatre demi-barrières, une solution étudiée mais complexe à mettre en place...

L'une des demandes de la mairie porte sur la fermeture des passages à niveau au passage d'un train. Ils sont actuellement équipés chacun de deux demi-barrières. "Une des solutions que nous avions imaginée, c'était l'installation de barrières complètes" poursuit Francis Cammal. Un aménagement qui ne se fait plus. Quatre demi-barrières pourraient être envisagées mais "ce n'est pas la solution préconisée" fait savoir Karima Khadir, responsable maîtrise d'ouvrages à la SNCF Réseau en Centre-Val de Loire. D'abord car les passages sont aux normes, qu'il faut répondre à des critères précis pour mettre plus de barrières. Ensuite, car "la fermeture complète de la chaussée par des barrières, ça peut provoquer un sentiment d'enfermement, accentuer la panique (...) dans le cas d'un véhicule arrêté sur les voies." La SNCF Réseau a néanmoins accepté de transmettre une demande d'étude pour le passage à niveau 64.

...le marquage de couleur, plus simple, en place d'ici la fin de l'année ?

Une autre étude est lancée, plus avancée celle-ci et en bonne voie de réalisation. Celle du marquage couleur du passage à niveau. Une "action qui consiste à mettre en place un platelage de couleur sur les passages à niveau 63 et 64. Le platelage, c'est le revêtement un peu caoutchouteux qu'on traverse sur un passage à niveau" précise Karima Khadir. "L'objectif est de mettre de la couleur sur ce platelage, de le rendre plus visible des automobilistes." L'objectif est de réaliser ce marquage de couleur d'ici la fin de l'année 2023 mais la SNCF Réseau doit d'abord s'assurer que le revêtement ne glissera pas et ne deviendra pas dangereux pour les deux-roues.

Une prévention renforcée auprès des jeunes de Gien

Karima Khadir réaffirme le soutien de la SNCF à la commune de Gien après ces deux accidents mortels. Plus que les aménagements de sécurisation, elle insiste sur "la prévention et la sensibilisation, notamment des plus jeunes. Parce que les investigations menées à date [établit comme] cause de ces accidents le non-respect du code de la route." Des interventions sont donc réalisées en milieu scolaire par des agents volontaires de la SNCF "qui connaissent le secteur (...) on est allé à la rencontre de jeunes au lycée Bernard Palissy en novembre dernier (...) on est en contact avec le lycée Marguerite Audoux pour fixer des dates."

Ce volet de prévention pourrait s'étendre aux auto-écoles du secteur. "Les équipes SNCF Réseau sont à disposition pour réaliser des campagnes de prévention de manière pédagogique, expliquer le fonctionnement d'un passage à niveau et les règles de sécurité en vigueur" conclut Karima Khadir. Une journée de prévention est programmée à destination du grand public le 15 juin 2023, autour du passage à niveau 64 de Gien.