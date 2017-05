Des amendes de plus en plus salées pour les poubelles mal rangées

Dans la métropole bordelaise, déposer ses déchets en dehors des poubelles ou oublier de rentrer ses bacs à ordure à l'intérieur du domicile après la collecte donneront lieu à des amendes modulées en fonction du volume abandonné dans la rue.

Bordeaux Métropole muscle ses méthodes pour lutter contre les déchets abandonnés. Un premier courrier pour vous avertir, et si rien ne change c'est la verbalisation. Jusqu'ici les Bordelais têtes en l'air s'exposaient à une amende de 110 euros, très rarement distribuée par les services municipaux. Désormais ce sera 102 euros pour tout dépôt sauvage de moins de 100 litres dans la métropole. 116 euros pour un dépôt compris entre 100 et 2000 litres, 171 euros entre 2000 et 3000 litres.

Verbaliser entre 102 et 171 euros

L'autre nouveauté, c'est le renforcement du dispositif. A Bordeaux, seulement 200 amendes ont été distribuées en 2015. Sur toute l'année 2016, ce sont 1200 personnes qui ont été sanctionnées. Selon Stéphanie Givernaud, conseillère municipale chargée de la politique de proximité à la mairie de Bordeaux, il faut aller encore plus loin pour dissuader les incivilités : "c'est largement insuffisant quand on rapporte ce chiffre au nombre d'habitations".

Sortir les bacs uniquement les jours de collecte

Car beaucoup de Bordelais ignorent le règlement ou oublient la loi. Il faut sortir les bacs à ordure sur les trottoirs uniquement les jours de collecte et les rentrer ensuite quand les camions sont passés. Aussi, on ne doit pas déposer des sacs poubelles en dehors des bacs.

"On a remarqué un manque de civisme à Bordeaux"

Pourtant, dans certains quartiers, il n'est pas rare de voir des bacs gris et verts sur le trottoir en pleine journée. Pierre qui effectue la collecte de déchets dans le quartier de Nansouty voit ce comportement se banaliser en ville : "on a remarqué un manque de civisme à Bordeaux, surtout dans le centre-ville. Quand les bacs sont pleins ils en mettent à côté. Certains ne s'embêtent pas, ils n'ont pas de containers alors ils en mettent un peu partout".

A Nansouty, les bacs sont parfois laissés sur les trottoirs toute la journée. © Radio France - Chloé Gandolfo

Qui paye ?

Pour autant, l'éboueur ne pense pas que verbaliser soit la bonne solution. Selon lui, avec ce dispositif "ce ne sont pas toujours les coupables qui vont payer". D'ailleurs, comme l'explique la conseillère municipale Stéphanie Givernaud "si vous habitez dans un immeuble nous envoyons la verbalisation au syndic qui se charge ensuite soit de facturer la personne responsable du dépôt soit la verbalisation est partagée par l'ensemble des locataires de l'immeuble".

Manque d'information

Dans le quartier de Nansouty, même si le principe de l'amende existe déjà, le fait de l'augmenter selon le volume fait réagir : "Cela ne va rien changer et c'est encore ajouter une nouvelle taxe. Les gens qui mettent leurs déchets à côté des bacs et qui laissent des choses dans la rue, ils continueront, ils s'en fichent", s'exclame Barbara. Cette résidente propose de miser plutôt sur une campagne d'information efficace pour sensibiliser la population.

Trottoirs encombrés

Mais pour la conseillère municipale, cela ne suffira pas "on a déjà tenté la méthode douce". "Il faut qu'ils comprennent que cela pose un problème d'insalubrité mais aussi d'insécurité" explique-t-elle, "par exemple quand les vélos ne peuvent plus passer sur le trottoir et sont obligés de se déporter sur la route".

La mesure a été votée en délibération au conseil métropolitain vendredi 19 mai. Les services municipaux peuvent donc dès à présent verbaliser les mauvais élèves. Attention, il ne s'agit pas d'une amende délivrée par la police municipale mais d'une sanction financière octroyée par Bordeaux Métropole.