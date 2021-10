Des anciennes gares se reconvertissent à Château-Gontier et Mayenne

Monique Bretéché et Roger Ledroit des associations Le gARage et Re-gare sont très heureux du rachat de la gare par la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne

En haut du bâtiment jaune, l'horloge de la gare de Château-Gontier-sur-Mayenne est arrêtée depuis des années sur midi. Monique Bretéché qui dirige en face le gARage, un lieu artistique, aimerait vite revoir ses aiguilles bouger. Elle est donc très heureuse du rachat de la gare par la commune.

"La grosse crainte qu'on avait dans le quartier, c'était que les fenêtres soient murées, comme par exemple à la gare de Segré, qui est devenue une ruine et qui finira abattue, ce qui est vraiment sinistre. Alors que là, tout était resté dans l'état. Donc on se réjouit que les lieux puissent être achetés par la ville."

Pour en faire quoi ? Le président de l'association Re-gare Roger Ledroit qui s'occupe d'un jardin partagé à côté de la gare voudrait bien y avoir accès pour faire des réunions. "Il y a d'autres quartiers qui ont aussi leur petit coin pour se réunir et là, ce serait parfait, je pense. C'est grand, il y a de l'espace, on peut se garer. Ce serait très intéressant."

La municipalité n'a pas encore totalement défini le projet mais une chose est sûre, le maire Philippe Henry veut faire bouger le quartier.

Il y a tout un travail qui va être à conduire. L'idée, c'est d'en faire un lieu assez ouvert, type tiers-lieu où on puisse y trouver des activités associatives, des activités du centre social du Pays de Château-Gontier, bref, faire en sorte aujourd'hui que ce soit un lieu de vie au sein du quartier de la gare.

Une commission doit se réunir prochainement pour commencer à plancher sur la deuxième vie de la gare de Château-Gontier.

À Mayenne, un espace dédié aux jeunes à l'intérieur de l'ancienne gare

L'ancienne gare de Mayenne va elle être cédée par la ville à la communauté de communes ce jeudi pour être transformée en espace jeunes. "Ça fait partie un peu du patrimoine historique de la ville, relève le maire et président de Mayenne Communauté Jean-Pierre Le Scornet. L'idée, c'est donc de la recycler complètement et d'en faire un lieu d'accueil pour les adolescents.

On a beaucoup de jeunes qui, notamment à la sortie des collèges et lycées, attendent le bus pour rentrer chez eux et il nous paraît nécessaire de pouvoir y installer un lieu dédié à leur accueil avec un accompagnement adulte pour leur proposer des animations"

Des animateurs qui sont déjà en cours de recrutement puisqu'avant l'ouverture de l'ancienne gare d'ici 2023, des préfabriqués devraient être installés avant la fin de l'année pour mettre en route ce projet animation jeunesse.