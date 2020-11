Commémorations du 11 novembre sans public : "malheureusement nécessaire", pour le Souvenir français 72

Les commémorations du 11 novembre ont lieu ce mercredi sans public. Une cérémonie restreinte au strict minimum à cause de la crise sanitaire.

C'est probablement une première. Les commémorations du 11 novembre et de l'armistice se tiennent sans public partout en France.

Une cérémonie en tout petit comité, nouvel exemple du bouleversement de notre quotidien par l'épidémie de coronavirus.

Des participants âgés

Josiane Poupon est la déléguée générale du Souvenir français en Sarthe, elle comprend la nécessité de ces cérémonies restreintes même si elle les regrette.

"Beaucoup de participants habituels à ces cérémonies sont assez âgées, notamment les porte-drapeaux. La plupart des anciens combattants, à part ceux des opérations extérieures récentes ont plus de 70 ans", détaille-t-elle.

Une première ?

De mémoire, Josiane Poupon ne se souvient pas d'un armistice célébré ainsi. "Je crois bien que c'est la première fois", assure-t-elle.

Parmi les anciens combattants, cela fait quelques malheureux. "Certains se sentent oubliés par la jeunesse, exclues. Ils ont l'impression qu'on oublie les anciens combattants. Ils trouvent que les jeunes _effacent l'Histoire_, et oublient de commémorer et de glorifier ces morts pour la France", commence Josiane Poupon.

Transmettre aux enfants malgré tout

"C'est notre rôle de dire que les circonstances nous y obligent, et que nous ne pouvons pas faire autrement", poursuit la déléguée générale en Sarthe du Souvenir français.

Pour elle, le plus embêtant c'est surtout l'absence des plus jeunes. "C'est avant tout à eux que nous devons transmettre la mémoire, c'est le plus important".

Elle incite donc les parents à parler à leurs enfants de cette guerre, voire de les emmener voir les monuments aux morts.