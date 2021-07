Des costumes de l'Opéra Grand Avignon ont été vendus à petits prix aux particuliers et aux professionnels

L'Opéra Grand Avignon vide ses stocks de costumes. 4 000 déguisements ont été vendus à des prix réduits, de 2 à 20 euros par pièce. Les professionnels ont pu en profiter dès vendredi. Il ne restait que 300 costumes pour les particuliers, le samedi matin. Bien trop peu pour les centaines de personnes présentes dès l'ouverture des portes de l'atelier Décor de l'Opéra. Beaucoup sont repartis les mains vides. La chanteuse amatrice Claudia, venue de Montpellier spécialement pour la vente ne cache pas sa déception : "Il y a un problème d'organisation et de communication. Puis il faudrait imposer un nombre maximal de vêtements par personne pour que tout le monde puisse en avoir. " D'autres prennent leur mal en patience. Sophie vient d'Ardèche avec une idée en tête : trouver un costume de roi indien pour son conjoint qui est artiste. "Je tente ma chance même s'il n'y a plus beaucoup de costumes et qu'il y a déjà beaucoup de gens qui attendent" dit-elle en se glissant dans la file d'attente.

Donner une deuxième vie aux costumes

"On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde" admet Céline Le Guinio, gestionnaire du stock de l'Opéra. "Le but c'est que les costumes puissent continuer à vivre et que ça fasse des heureux" ajoute-t-elle. Les quelques chanceux qui ont pu accéder aux portants ont trouvé leur bonheur. Cécile est cheffe d'un projet de parade dans une compagnie de cirque à Nîmes. Elle emporte une quarantaine de robes et de vestes avec elle. "Tout ce qui correspond à l'identité visuelle du spectacle que je prépare, je le prends" explique-t-elle en remplissant sa voiture de vêtements.

Claudia est repartie les mains vides à Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

La gestionnaire du stock de costumes Céline Le Guinio, devant les quelques pièces restantes. © Radio France - Morgane Guiomard