PHOTOS - Des anciens pompiers du Gard dans les Alpes-Maritimes pour confectionner des repas chauds aux secours

"Le moral est au fond de la marmite !". Le commandant (à la retraite) Bernard Sauvage vient tout juste de rentrer de Breil sur Roya où il a passé quatre jours avec huit anciens collègues du Gard à préparer des repas pour les secours qui interviennent sur le terrain après les crues meurtrières. Cela fait plusieurs années déjà que ce genre de soutien est apporté par l'association des anciens sapeurs pompiers du Gard. Depuis lundi, ces pompiers à la retraite préparent chaque jour près de 400 repas. "On est levés à 5h du matin pour préparer les petits-déjeuners, on enchaîne sur le repas du midi puis celui du soir. Il faut également décharger les camions de produits alimentaires, les stocker et les organiser."

Des conditions de vie spartiates

C'est dans un préau mis à la disposition de la mairie que les anciens pompiers préparent les repas. Pour dormir, des liants pliants installés dans des salles de classe. "Je vous assure que depuis qu'on a mis en place la structure, les gens ont plaisir à venir parce que c'est un espace de discussions, d'échanges. Même le maire et ses représentants sont venus. Ils ont été étonnés car ils ne s'attendaient pas à ça." Le commandant Bernard Sauvage le reconnait. "C'est physique. La plupart d'entre nous avons entre 65 et 70 ans. C'est pour ça que nous assurons une relève tous les 4 jours. Mais certains sont prêts à revenir plusieurs fois. On peut tenir plus d'un mois ! " Le lieutenant-colonel Thierry Valette, le président de l'association des anciens sapeurs pompiers du Gard confirme. " Il y a au moins une cinquantaine de pompiers qui sont prêts à partir. On en a même de la Lozère et de l'Hérault. Des femmes font aussi partie du voyage".

Une action amenée à se développer

"Ce type d'événements nous permet justement de voir comment on peut collaborer ensemble, ajoute Thierry Valette, pour être complémentaires au niveau de la région Sud. Tous les départements n'ont peut-être pas besoin d'assurer la restauration mais peuvent assurer du transport, du matériel, des tables. On va travailler là-dessus pour arriver à quelque chose de structuré, ce qui nous permettrait d'intervenir plus loin. On réfléchit aussi à définir une tenue spécifique pour ne pas qu'on nous prenne pour des actifs, parce que ce n'est pas notre rôle, mais pour qu'on soit reconnaissable."

