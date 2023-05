Des anémomètres installés autour de Lavaur pour empêcher l'épandage de pesticides en cas de vent

Les riverains des vergers de Fontorbe (groupe Vergers du Sud) à Lavaur parlent d’une première victoire. Depuis quelques semaines, trois anémomètres communaux connectés ont été installés pour mesurer la puissance du vent lors des épandages, car selon la réglementation, au-delà de 19 km/h pendant plus de 10 minutes, tout épandage est interdit.

La pomme est le fruit qui reçoit le plus de traitements phytosanitaires avec environ 35,1 traitements selon une étude du ministère de l'Agriculture (Agreste), parue en 2011. Et souvent, comme autour des vignes, les riverains s’inquiètent de ce qu’ils respirent.

Garde à vue au printemps 2022

Au printemps 2022, les vergers du Domaine Fontorbe ont répandu des produits malgré une vigilance orange de vent violent sur le département. Une enquête est toujours en cours. Lucas Crosnier, le directeur du Domaine avait été placé en garde à vue pour "utilisation de produit phytopharmaceutique sans respecter les conditions d’utilisation déterminées par l’autorité administrative" selon le parquet de Castres.

Et donc à la demande de population, les communes d’Ambres, Giroussens et Labastide-Saint-Georges ont installé ces anémomètres. En ce moment, c’est la pleine période des épandages de traitement. Et il y en a beaucoup, à cause des fortes pluies qui fragilisent les fruits.

Ces anémomètres sont importants, mais ils ne résolvent pas tous les problèmes déplore Olivier Chollet qui milite au sein de l’association Vaurais Nature Environnement . "Aujourd'hui, on a eu quatre dépassements de 19 km/h depuis le début de l'après-midi. Et pour autant, il y a des tracteurs qui tournent avec les épandeuses", déplore cet habitant d'Ambre.

Le maire de Giroussens a accepté d’installer ces anémomètres qui coûtent environ 300 euros chacun. Pour Gilles Turlan, la population va ainsi pouvoir être informée et contrôler les pratiques de l'arboriculteur. "Cela nous permet de pouvoir à l'instant T voir où nous en sommes. Les habitants peuvent nous avertir et avertir les autorités s'ils voient un tracteur traiter les pommiers."

Surveillance ou flicage

Mais depuis que les machines sont installées, les riverains ne constatent pas de changement de pratiques. Il est normal que ces anémomètres ne changent rien, répond le patron des Vergers Lucas Crosnier. "Nous sommes déjà équipés nous-mêmes en anémomètres, on en a dix." Et pour le chef d'entreprise, cela ressemble toutefois un peu à du flicage, il se sait de plus en plus surveillé. "Cette année, les deux premiers traitements, les gendarmes sont venus deux fois suite à des demandes d'associations. Et ils ont constaté que nous étions en dessous des seuils réglementaires. Je suis convaincu qu'il existe un fantasme sur nos pratiques."

Les associations demandent maintenant que les gendarmes, mais aussi tous les citoyens puissent avoir accès aux données des trois anémomètres.

