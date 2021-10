Des ânes pour aider les personnes fragiles

Dès qu'il monte sur son âne préféré, Maxime est calme, concentré. Et sur le dos de Chinchou, c'est ainsi que s'appelle l'animal, l'enfant de quatre ans reste ainsi pendant au moins une heure. "A la maison, il est plus énergétique", reconnaît son frère, Valentin. Maxime est venu le 16 octobre pour la troisième fois voir Les ânes de la rêverie, l'entreprise d'Aude Party. Elle s'occupe d'une quinzaine d'ânes. L'une de ses activités, c'est la médiation asine : les ânes peuvent aider les personnes fragiles.

Son père; Anthony, a pu partager un moment privilégié avec Maxime. © Radio France - Lise Dussaut

Avec l'âne, Maxime est plus délicat, il reste concentré sur une même activité plus longtemps

Cette aide se matérialise de façon différente selon le profil des personnes. Et cela demande un certain temps : "Au moins une dizaine de séances", assure Aude Party. Pour Maxime, suspecté de troubles autistiques, ses proches constatent déjà quelques changements. "Là, il vient de brosser Chinchou, il y a passé plus de temps que la dernière fois, il était plus délicat", remarque son père, Anthony. Maxime est en maternelle, en moyenne section. Mais comme à l'école ce manque de concentration est difficile, il n'y va que le matin.

Grâce à la médiation asine, les comportements peuvent évoluer. Cela peut aussi fonctionner comme un électrochoc : "Je me rappelle d'une personne qui avait peur des ânes. Et, d'un coup, elle l'a pris dans ses bras, lui faisait des bisous. Cela peut paraître anodin, mais c'était énorme pour elle", se souvient la propriétaire des lieux.

Aude Patry accueille aussi des adultes, des personnes âgées, d'autres qui ont un parcours de vie difficile, également celles à mobilité réduite.