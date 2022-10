EN IMAGES - Des animaux amènent de la joie et des souvenirs dans un EHPAD de Bourgoin-Jallieu en Isère

C'est un moment précieux pour les résidents de l'EHPAD Jean Moulin à Bourgoin-Jallieu. Presque tous les mois, ils reçoivent la visite d'un âne et d'un poney dans le cadre d'atelier de médiation animale. Les animaux apportent de la joie, ravivent les souvenirs et créent du lien entre les résidents.

On entend des rires et on voit les yeux briller dans les couloirs et les chambres de l'EHPAD Jean Moulin de Bourgoin-Jallieu en Isère. La raison de cette effervescence, c'est le passage dans l'établissement de la troupe animalière d'Anima'Lien.

Un poney, un âne ainsi qu'un chat, un petit chien et des lapins sont présents dans le cadre d'un atelier de médiation animale. La rencontre avec ces animaux ravive les souvenirs de certaines personnes âgées quand elle en incite d'autres à davantage se déplacer.

Les animaux de l'atelier sont très attendus par les résidents de l'EHPAD mais aussi par le personnel. © Radio France - Noémie Philippot

Toute la ménagerie prend l'ascenseur pour aller à la rencontre de toute le monde. Quand il sort, Sirocco le poney fait son petit effet. "Ah mon joli poney ! On se retrouve tous les deux" sourit une grand-mère en venant le caresser.

Malo le petit âne et tous les animaux se déplacent avec l'ascenseur de l'EHPAD. © Radio France - Noémie Philippot

Avec l'âne Malo, ils passent d'une chambre à une autre. Les deux petits équidés rappellent beaucoup de souvenirs à Jean-Michel car il a élevé des chevaux de ses 17 à ses 23 ans. "Je trouve que c'est nécessaire qu'il y ait un échange entre les animaux et les humains, surtout pour les personnes âgées" estime ce monsieur installé dans un fauteuil roulant. "C'est le compagnon fidèle on peut dire."

Beaucoup d'émotion pour certains résidents

Cette compagnie manque beaucoup à Denise. Elle est très émue lorsqu'elle peut profiter du chat, Chamane, quelques minutes dans sa chambre car cela lui rappelle son "Pompom, un chat qui parle ! On se tapait la conversation tous les deux, il répondait à ce que je disais. C'était un petit peu mon compagnon de route" raconte-t-elle les yeux brillants, la main posée sur le dos du chat gris.

Les animaux vont d'une chambre à l'autre pour rendre visite aux résidents qui ne peuvent plus se déplacer. © Radio France - Noémie Philippot

Ces visites, ce sont des moments hors norme. "En fait, on voit que leurs yeux pétillent, et ça c'est magique" témoigne Jocelyne, une aide soignante. "Cela les sort de leur isolement dans leur chambre et ça leur permet de profiter des animaux parce que c'est vrai qu'à l'intérieur pour nous normalement, c'est un petit peu interdit" explique sa collègue animatrice, Isabelle. "Cela leur fait un petit peu oublier leur mal du quotidien."

Pour l'instant, les animaux viennent une fois par mois dans cet EHPAD et à chaque visite, l'équipe de l'établissement voient les effets bénéfiques sur les personnes âgées. Cela a parfois même un impact pendant plusieurs jours. Anima'Lien intervient dans toutes les résidences du groupement hospitalier Nord-Dauphiné.