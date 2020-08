La ville d'Alès (Gard) annule cinq grandes manifestations prévues au cours des mois de septembre et octobre dont la Fête du sport et des associations ainsi que la Semaine bleue. La ville dit ne pas être en mesure de respecter les différentes mesures barrières imposées par les conditions sanitaires.

Des annulations en rafales à Alès à cause du Covid-19

La ville d'Alès annule cinq manifestations prévues au cours des deux prochains mois, septembre et octobre. "Impossible, dit-elle, de respecter les différentes mesures barrières compte-tenu des conditions sanitaires". Sont annulés les événements suivants : la Fête du sport et des associations à Alès le 5 septembre, la Fête des voisins le 18 septembre, la Semaine cCévenole du 28 septembre au 4 octobre, la Semaine de la science du 7 au 30 octobre et enfin la Semaine bleue prévue du 21 au 23 octobre.