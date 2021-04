Les gîtes de France du Calvados enregistrent des annulations en masse

Les locations saisonnières avaient été prises d'assaut pour les vacances de printemps. Mais depuis les annonces d'Emmanuel Macron, et l'impossibilité d'aller à plus de 10 kms autour de son domicile à partir de samedi, les annulations s'accumulent, notamment dans les Gîtes de France du Calvados.

Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis ce jeudi matin à la centrale de réservation des Gîtes de France du Calvados. La boîte mail est elle aussi en passe d'être saturée. "Ce sont des clients qui souhaitent tous annuler leur séjour" explique Aurélie Patin, la directrice. Plusieurs solutions leur sont proposées, soit un report de leur séjour à d'autres dates, soit un remboursement. La directrice estime à 800 le nombre de contrats qui vont être concernés par des annulations.

"On sentait que les gens avaient vraiment besoin de prendre des vacances"

Les réservations étaient importantes sur les quatre semaines de vacances de printemps. "On sentait que les gens avaient vraiment besoin de prendre un peu le large et de venir se mettre au vert, on le ressentait dans les demandes des clients" poursuit-elle. Beaucoup de touristes étaient attendus notamment sur le week-end de Pâques. "Même si Emmanuel Macron a laissé entendre que les gens pouvaient encore partir sur ce week-end, nous enregistrons malgré tout beaucoup de demandes d'annulation".