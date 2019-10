Des anti-PMA de la Loire vont manifester à Paris dimanche

Saint-Étienne, France

L'ouverture de la PMA a été votée à l'Assemblée le vendredi 27 septembre. L'article phare du projet de loi sur la bioéthique doit encore être débattu et passera par le Sénat au mois d'octobre. Ce dimanche à Paris, les anti-PMA se sont donné rendez vous pour défiler contre l'adoption de cette loi. Dans le cortège, plusieurs dizaine de ligériens vont faire le déplacement

C'est le cas d'Elisabeth Bationo. Pour elle, un enfant ne peut pas être heureux dans une famille sans figure paternelle. Cette ancienne professeure de philosophie a pourtant été élevée par deux femmes, sa mère et sa grand mère. Mais elle ne le souhaite à personne : "Ce n'est pas bien. Ça m'arrache les tripes de savoir que cette situation pourrait être officialisée dans notre société."

Le tract pour la manifestation © Radio France - Margaux Caroff

Patrick Wolff lui aussi a payé sa place pour monter dans le car dimanche. Ce médecin de campagne à la retraite n'avait pas manifesté en 2013 contre le mariage pour tous. Mais cette fois il estime qu'il n'a plus le choix. "On agresse le genre masculin dans cette affaire. On va finir par être un réservoir de sperme si ça continue comme ça."

Une inquiétude que partage Richard Kwiatkowski. Le coordinateur de la Manif Pour Tous dans la Loire, imagine que la promulgation de cette loi serait le début de la fin pour le genre humain.

"On voit très bien que c'est programmé : mariage pour tous, après c'est la PMA puis la GPA, ensuite des manipulations d'embryon, la marchandisation du corps, le trafic d'organe..." - Richard Kwiatkowski, coordinateur de la Manif Pour Tous dans la Loire

La GPA, ou Gestation Pour Autrui, ne figure nulle part dans la loi de bioéthique votée à l'Assemblée.

A Saint-Etienne, l'évêque du diocèse, Mgr Sylvain Bataille a ouvertement appelé à "se manifester contre cette loi". Pour lui, le progrès à tout prix n'est pas une bonne chose, la société est aveuglée et se rendra compte dans un futur proche de l'erreur qu'elle a commise, comme elle l'a fait pour l'écologie.