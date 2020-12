Des "arbres de la laïcité" plantés dans la cour des 13 collèges de la Lozère

On célèbre ce 9 décembre, l'anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, dite "loi de séparation des Eglises et de l'Etat". A cette occasion, un Ginkgo Biloba dans la cour des 13 collèges publics du département.

A Villefort où elle s'est rendue, Sophie Pantel, la présidente du Conseil Départemental a rappelé toute l'importance de la laïcité, qui « _garantit la liberté des consciences, mais aussi la stricte égalité des droits des citoyens, quelles que soient leurs appartenances politiques, philosophiques ou religieuses. La laïcité consiste à affranchir l’ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d’une idéologie particulière. Pour que nous ne l'oublions pas, j'ai d'ailleurs fait rajouter ce mot, 4ème pilier de notre République, dès 2018, sur un mur de l'Hôtel du Département, dans l'hémicycle de l'Assemblée départementale, aux côtés de la devise Liberté, Égalité, Fraternité. Les événements récents et dramatiques liés à l'assassinat du professeur Samuel Paty et aux attentats terroristes nous rappellent qu'i_l faut préserver l’espace public de tout morcellement communautariste ou pluriconfessionnel ».

La présidente du Département a également rappelé qu'il était nécessaire d'agir tout particulièrement à l'école. "Ce genre d'initiatives est destiné à accompagner progressivement les collégiens à devenir des citoyens autonomes, engagés, actifs et ouverts sur le monde. Elle pourra s'inscrire au milieu des autres actions menées sur cette thématique, dans une logique de « co-éducation », en collaboration avec l’Éducation nationale, et en complément des programmes éducatifs pendant le temps scolaire et périscolaire."

Le Ginkgo Biloba choisi symboliquement

Le choix du Ginkgo Biloba n'est pas anodin. Cet arbre existe depuis 270 millions d'années. C'est le plus vieil arbre reconnu. Il symbolise la résistance et la longévité. _C_ette essence est très résistante aux températures négatives (jusqu’à -20°C), donc très adaptée pour s'épanouir en Lozère. « Le Ginkgo biloba est un arbre qui peut vivre au-delà de 1 000 ans. Sa longévité exceptionnelle s'explique par un système immunitaire hors normes, explique Yvan Clavel gérant de la Pépinière du Valdonnez, qui a fournit les arbres. Sa croissance est lente, surtout durant ses six premières années. Il atteint avec le temps, une hauteur de 20 à 40 m, voire 50 m, pour une dizaine de mètres de largeur ».