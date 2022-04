Des archéologues découvrent des vestiges du Moyen-Âge en centre-ville du Mans

La première phase des fouilles archéologiques dans le centre-ville du Mans se termine ce vendredi 29 avril. Les archéologues ont découvert plusieurs objets et vestiges de la vie au Moyen-Âge autour de la mairie mancelle.

Des pièces de monnaie, des os d’animaux, de la céramique, les archéologues ont trouvé plusieurs vestiges du Moyen-Âge. Depuis fin mars, ils explorent une partie du sol de la place Saint-Pierre, face à la mairie du Mans. Ce vendredi 29 avril, c’est la fin de la première partie du travail de ces professionnels.

La première découverte des archéologues révèle que les traces du passé ne sont pas enfouies profondément, mais présentes à quelques centimètres de la surface. Les professionnels ont à peine creusé un mètre pour découvrir de premiers éléments.

Stéphane Augry et son équipe ont découvert des ossements et de la céramique. © Radio France - Lucie Amadieu

Les archéologues ont mis au jour les fondations d’une salle du palais des comtes de Maine. "Ici, on voit le sommet d’un pilier et un pan du mur du palais", pointe du doigt Stéphane Augry, archéologue et responsable du chantier devant la mairie du Mans.

L'étage du palais était réservé aux réceptions. Cela servait à impressionner les invités des comtes. - Stéphane Augry, archéologue

Ce palais avait une fonction bien précise selon ce professionnel. "C’était là, la salle de prestige, de réception des comtes du Maine. Elle servait de salle de service technique, de local pour des cuisines des celliers. L'étage du palais était réservé aux réceptions. Cela servait à impressionner les invités des comtes."

Des pièces de monnaies du Moyen-Âge ont été retrouvées dans le sol. © Radio France - Lucie Amadieu

De ces réceptions, il reste quelques vestiges. Stéphane Augry les conserve dans un sac plastique avant de les envoyer pour expertise. "Là on a des ossements, en général il s’agit de bœuf, de cochon, de chèvre. Nous avons aussi des tessons de céramique. Ils datent du 13e ou 14e siècle."

Des découvertes qui risquent de perturber les futurs travaux

Le Mans métropole souhaite réaménager différents lieux dans le centre-ville du Mans. C’est pour cela qu’il y a ces recherches. Mais ces découvertes risquent de compromettre certains plans d’après Jocelyn Martineau, conservateur du patrimoine à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire. "Vous le voyez, ces vestiges sont sous l'enrobé et là pour le coup ça pose le problème de leur préservation dans le cadre de l'aménagement de la place."

"On pensait que ces vestiges étaient plus profonds et donc qu’on avait une épaisseur de remblais récent dans lequel la ville aurait pu aménager l’endroit avec des arbres ou d’autres aménagements superficiels."

Un trou a été creusé devant la mairie du Mans pour ces recherches. © Radio France - Lucie Amadieu

Les archéologues en charge des chantiers vont devoir rédiger un rapport du diagnostic qu’ils ont réalisé ces dernières semaines. Le document sera transmis au ministère de la Culture. Cet automne, Le Mans métropole consultera le rapport avec les archéologues de la DRAC. La collectivité prendra des décisions par la suite : poursuivre les fouilles, ou pas.