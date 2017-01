Normandie : il accueille une famille de réfugiés arméniens chez lui depuis deux mois

Depuis la fin du mois d'octobre, Frédéric Peltier accueille une famille de quatre Arméniens (un couple et deux enfants) dans sa maison à Clères (Seine-Maritime). Deux mois plus tard où en sont-ils ? France Bleu est retournée les voir après les fêtes.

France Bleu vous en parlait fin octobre : Frédéric Peltier, cet habitant de Clères (près de Rouen) qui a décidé d'ouvrir ses portes à une famille d'Arméniens arrivés en France il y a presque trois ans. Lorsque nous l'avions rencontré, la famille n'était pas encore arrivée. Le tapissier de 59 ans préparait alors les lieux : une dépendance accolée à sa maison. Un geste naturel accompagné d'une pointe d'inquiétude... Deux mois plus tard, où en sont-ils ? La famille semble avoir trouvé ses marques, Frédéric aussi... Ils ont même fêté Noël ensemble.

Dans le salon de Frédéric, le sapin trône toujours. Cette année Noël s'est fait chez lui, entouré de sa famille et de quatre personnes en plus... Frédéric Peltier : "Je leur ai proposé de partager le réveillon avec nous (moi et ma famille). J'ai vu que dans leurs yeux ils avaient vraiment aimé ce moment-là et qu'ils me remerciaient de l'avoir partagé avec eux. Ils ont donc proposé de préparer le plat principal."

Un plat typique arménien préparé par Siranush, 26 ans, la maman. Après le repas, les cadeaux ! Et les enfants ont été gâtés. Rosana, 4 ans, scolarisée dans l'école maternelle de la commune, nous raconte : "J'ai eu des Hello Kitty et mon frère un instrument pour faire de la musique." Elle s'empresse d'aller chercher la guitare musicale de son petit frère, deux ans.

Au fil des semaines, des liens se sont créés entre Frédéric et la famille : "C'est quelque chose de nouveau donc on ne sait pas, on a peur de se faire envahir ou d'être intrusif. Au départ c'est beaucoup de questions et puis les choses se font naturellement. Ça se passe vraiment très très bien." Une complicité s'est également tisée avec les enfants. Frédéric joue avec eux, regarde les dessins de Rosana, les devine.

Aidé par l'association Welcome, Frédéric s'est engagé à héberger la famille jusqu'au 15 juillet. Il espère que son initiative permettra à d'autres de se mobiliser. Quant à la demande de la famille d'être reconnu "réfugié politique"... Réponse dans deux mois.