Des "armodromes" ouvrent pour récupérer les armes illégales

Du 25 novembre au 2 décembre 2022, le ministère de l'intérieur de organise une opération d’abandon simplifié d’armes à l’État. Une opération qui est pilotée par le Service central des armes et explosifs (SCAE). Les particuliers pourront abandonner tout type d’armes : armes à feu, armes de poing, armes blanches, petites munitions.

Simple et rapide

Ces restitutions d’armes et de munitions se feront sans formalités administratives auprès des policiers et gendarmes présents sur les sites dédiés. La plupart du temps, les gendarmes viendront directement chercher votre arme dans le coffre de votre voiture.

Et si vous souhaitez les conserver, des agents de la préfecture seront également présents pour vous aider à enregistrer vos armes dans le système d’information sur les armes. Il faut pour cela présenter une photographie de bonne qualité de l’arme ( avec marque, modèle, fabricant, calibre) et dans la mesure du possible, son numéro de série. Vous devrez également apporter un justificatif de domicile.

Pas d’armes de guerre

En revanche, les engins de guerre, les munitions de guerre (obus, grenades), les explosifs, la poudre, les artifices et les munitions de calibre égal ou supérieur à 20 mm ne sont pas concernés. Les autorités demandent de prendre des précaution par exemple de ne pas venir en transports en commun avec des armes.

Selon le ministère de l’Intérieur, 5,4 millions d’armes sont recensées, celles de chausseurs, tireurs sportifs ou collectionneurs. Les pouvoirs publics estiment par ailleurs que 2 millions d’armes sont détenues sans être déclarées. Il s'agit principalement des fusils de chasse. Parmi les autres types d'armes détenues illégalement, on retrouve des armes trouvées ou héritées, qui proviennent souvent des deux guerres mondiales.

Dans le département de la Haute-Garonne, plusieurs sites de collecte seront mis en place.

Brigade de gendarmerie de Muret

Commissariat de St Gaudens

Commissariat de Blagnac

Dans le département du Tarn il y aura deux sites de collectes

L’ancienne école la Perrière de Lisle-sur-Tarn

La maison des associations de Mazamet

Dans le département du Tarn-et-Garonne deux sites de collectes également

La fédération de chasse du Tarn-et-Garonne à Montauban.

L’hippodrome de Marches, à Castelsarrasin.

Retrouvez l’ensemble des sites de collecte sur le site du ministère de l’Intérieur.

Risque de poursuite

Les autorités rappellent qu’il n’y aura pas de verbalisation dans le cadre de cette opération d'abandon. Les armes seront ensuite détruites par les services de l'Etat. Après 2 décembre 2022, l’enregistrement de l’arme héritée ou détenue restera possible mais les services de l’état rappellent que les poursuites judiciaires sont possibles en cas d'armes non-enregistrées.