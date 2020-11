Des artisans du Limousin posent "à poil pour sauver notre peau"

Des artisans qui posent nus sur les réseaux sociaux, c'est la nouvelle tendance pour interpeller le gouvernement et les consommateurs sur les difficultés de certains professionnels, contraints de fermer boutique durant ce nouveau confinement. A travers la France, des centaines de photographes, coiffeurs, ou encore esthéticiennes ont ainsi franchi le pas, et partagé ces photos avec les mots clés #artisan à poil ou encore #moncoiffeurapoil. Une campagne délibérément provocante à laquelle participent plusieurs Limousins, avec une formule choc.

Quitte à être mise à poil par le gouvernement ou la Covid, je préfère le faire moi-même !!

Parmi les clichés qui circulent, il y a celui de Claire Nicolaizeau, une photographe Haut-Viennoise qui a ouvert son studio photo il y a trois ans, à Beaune-les-Mines. La démarche n'a pas été évidente pour elle, mais elle se dit "vraiment fière d'avoir osé le faire pour faire connaitre les petits artisans qui galèrent". Elle-même se demande si son entreprise pourra survivre à cette nouvelle fermeture forcée qui la prive de nombreuses commandes de Noël.

La carte de l'humour face à la morosité ambiante

Plusieurs coiffeurs corréziens se sont aussi dénudés, à l'image de Nicolas et Céline Fovana, qui tiennent des salons à Brive-la-Gaillarde. Ils ont tenu à faire des photos qui se veulent artistiques, sans tout montrer, et aborder avec légèreté et humour cette passe difficile. "Se foutre à poil ça nous interesse car c'est la matière qu'on travaille au quotidien" s'amuse Nicolas Fovanna.

Au-delà de la plaisanterie, il y a aussi une véritable envie de défendre le commerce local, même si ce coiffeur Briviste le coiffeur se fait peu d'illusion sur les chances de peser réellement sur le gouvernement. Par contre, il espère toucher les consommateurs et pas seulement ses propres clients. "Je veux parler pour tout l'artisanat et tous les commerces" car il se dit bien conscient que "même si le boucher et le boulanger sont encore ouverts, ils ne remplissent pas leur tiroir-caisse. Il y a des milliers d'emploi en jeu." Après les photos dénudées, Nicolas Fovanna a d'autres idées pour défendre le commerce local. Ce lundi, il est d'ailleurs allé en discuter hier à la Chambre de commerce et d'industrie de Brive, vêtu d'un simple peignoir !