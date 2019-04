Ascenseurs en panne dans des tours de 15 étages à la Paillade

Montpellier, France

Il n'en peut plus le pauvre Adrien. Il vit dans une des deux tours jumelles de la résidence privée des Allées du bois depuis 1971. Une résidence qui date des années 70, quartier de la Paillade à Montpellier, et où les ascenseurs sont en panne depuis plusieurs mois. Le "grand" est carrément condamné alors que l'autre, prévu pour les paliers pairs seulement, dessert de moins en moins d'étages.

Trois étages à monter à pied à 83 ans

Adrien à 83 ans, il a des "problèmes de cœur". Son appartement est au 7ème mais il n'a pas le choix, soit il s'arrête au 4ème, soit au 10ème alors pour lui "c'est vraiment une souffrance". Il raconte que, victime d'une crise de goutte, les pompiers ont dû le descendre et le remonter sur une chaise. Il plaint aussi les mamans avec leur poussette et tous ceux qui reviennent des courses.

Pas d'argent pour payer les réparations

Avec le recul, il croit savoir pourquoi la situation a dégénéré : "il y a des gens qui ont acheté et qui avaient un travail. Ils ont perdu leur emploi et maintenant il y a beaucoup d'impayés, beaucoup de propriétaires qui ne payent plus leurs charges". Conséquence : faute d'argent, le syndic n'a pas fait faire les réparations.

Un espoir : le nouveau syndic

Adrien, qui vit un véritable enfer depuis des mois, se dit désemparé. "Je ne sais plus comment le dire et qu'est ce qu'on va faire. J'espère que quelqu'un viendra à notre secours, qu'il comprendra ce que nous vivons aux Allées du bois". La solution pourrait venir de l'élection du nouveau syndic, il y a 2 mois.

