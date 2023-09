Des associations accusent la mairie de Montpellier d'entraver un débat sur la situation en Palestine

Une salle municipale au cœur d'un conflit. Plusieurs associations dont France Palestine Solidarité 34 (AFPS) pointent du doigt la mairie de Montpellier pour un refus de salle municipale.

Une conférence débat sur la Palestine organisée par une trentaine d'organisations associatives, syndicales et politiques devait se dérouler le 4 octobre, avec comme invités le président d'Amnesty International France Jean-Claude Samouiller et un avocat franco-palestinien, Salah Hamouri. L'évènement aurait du se dérouler dans la salle Fernand Pelloutier mais il se tiendra finalement dans la salle associative de la Carmagnole dans le centre ville de Montpellier. La Mairie a prévenu les associations que toutes les salles étaient déjà prises ce jour-là.

ⓘ Publicité

"Nous voulons avoir une motivation de ce refus"

Un argument auquel ne croit pas du tout Odile Kadoura, présidente de l'AFPS 34. "Ce projet là a été contrecarré de façon cavalière par la mairie de Montpellier. Nous avons fait une demande de salle en bonne et due forme en juillet, on nous avait assuré au téléphone que cette salle était libre. Mais le 12 septembre, on nous a informés que toutes les salles municipales étaient prises ce jour-là. Nous ce que l'on demande, c'est d'avoir le droit d'exprimer nos opinions et de débattre dans l'espace public. Nous exigeons également des explications, nous voulons avoir une motivation de ce refus."

De son côté la mairie assure que la salle Fernand Pelloutier n'est simplement pas disponible le 4 octobre. Elle rappelle également qu'elle met à disposition de l'association la salle Nogaret le 29 septembre.