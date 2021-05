Des associations alertent sur la situation jeunes majeurs étrangers en Sarthe

La Ligue des droits de l'Homme, le Réseau éducation sans frontières et d'autres associations lancent les Etats généraux de la migration, en Sarthe, mercredi 5 mai 2021. Les militants focalisent leur attention sur les jeunes majeurs étrangers menacés d'expulsion du territoire.

Plusieurs associations sarthoises veulent mettre en lumière "les maltraitances administratives envers les jeunes d'origine étrangère". Des situations comme celles de Sadio Traoré, un apprenti maçon guinéen en contrat en Sarthe, mais menacé d'expulsion, ou celle d'Ousmane Keyra. La Ligue des droits de l'Homme, le Réseau éducation sans frontières et d'autres lancent les Etats généraux de la migration, au Mans, ce mercredi.

"Une absurdité administrative"

Des dizaines de jeunes majeurs étrangers sont menacés par une obligation de quitter le territoire français, en Sarthe, selon les associations. "La préfecture estime que les documents d'état civil présentés ne sont pas conformes et considèrent qu'ils sont faux, donc que ces jeunes ne prouvent pas leur identité", détaille Bernard Lebrun, porte-parole du Réseau éducation sans frontières en Sarthe. Résultat : la préfecture ne leur délivre pas de titre de séjour et ils doivent quitter la France. "Une absurdité administrative", selon Bernard Lebrun.

Pour l'éviter, les associations proposent deux solutions. D'abord, les autorités françaises doivent reconnaitre les papiers d'identité officiels venant des pays d'Afrique et donc délivrer un titre de séjour. "Ils n'ont aucune raison de remettre en cause les passeports délivrés par un état souverain", souligne Bernard Lebrun. Si le jeune n'a qu'un acte de naissance, les pouvoirs publics devraient lui donner un titre de séjour provisoire et vérifier immédiatement l'authenticité de son document auprès de son pays d'origine. C'est ce que dispose la loi de 2016 sur la protection de l'enfance qui encadre strictement la procédure de vérification d'identité des mineurs.

Interrompus en pleine formation

Souvent, ces jeunes adultes reçoivent une obligation de quitter le territoire alors qu'ils sont en formation professionnelle. C'est le cas de Mohammed, un élève en CAP charpente qu'a suivi Dominique Levillain, enseignante dans un lycée professionnel sarthois. "Il s'est retrouvé brutalement sans hébergement, sans possibilité de travailler, avec ces questions : Où vais-je manger ? Où vais-je me loger ? Comment vais-je continuer à me vêtir ? Comment vais-je me déplacer", égraine la professeure.

Ils ont un CDI

Sans titre de séjour, ils ne peuvent plus travailler. "Beaucoup sont formés dans la restauration, l'hôtellerie, les métier du bâtiment, la boucherie ou encore la boulangerie. Ils ont un CDI. Ils l'apportent à la préfecture qui n'en veut pas !" s'emporte Dominique Levillain. Pour aider ses élèves, l'enseignante mobilise tout son réseau d'association, mais elle est inquiète pour les autres : "Il y a certainement plein de mineurs qui arrivent et qui sont immédiatement rejetés sans qu'on le sache."