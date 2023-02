Des associations attaquent la préfecture de l'Hérault pour dénoncer la dématérialisation des démarches

La préfecture de l'Hérault devra-t-elle prochainement rouvrir des guichets pour les étrangers qui souhaitent obtenir des papiers ou renouveler des titres de séjour ? Aujourd'hui, la plupart des démarches sont dématérialisées, tout se fait sur internet.

ⓘ Publicité

Même pour déposer son dossier, il faut un rendez-vous qu'on obtient uniquement en ligne et souvent très difficilement. Et si vous n'avez pas internet, la préfecture met à disposition des bornes informatiques. Mais pour y avoir accès, il faut envoyer un mail ! Bref, c'est le parcours du combattant pour un public qui n'a pas toujours accès à internet avec en plus la barrière de la langue qui complique encore les choses.

Ce mardi, le tribunal administratif de Montpellier examinait un recours contre la préfecture de l'Hérault déposé par plusieurs associations (la Cimade, le Gisti, le Syndicat des avocats de France, la Ligue des droits de l'homme, l'association des avocats pour la défense des droits des étrangers). Le conseil d'État a déjà rendu un avis l'an dernier rappelant à toutes les préfectures qu'elles ne pouvaient pas rendre obligatoires les téléservices. Un avis que la préfecture de l'Hérault ne respecte pas.

"Certains étrangers perdent leur droit, d'autres leur travail"

"Une personne étrangère qui veut saisir la préfecture pour une demande de titre ou une demande de renouvellement de carte de séjour doit passer par un serveur qui est censé donner des rendez-vous et qui ne fonctionne pas. D'abord, il y a très peu de rendez vous et les rendez vous sont pris d'assaut. Cette situation peut avoir des conséquences assez graves parce qu'il y a toute une série d administrations qui vérifient au jour près la régularité du séjour. Il y a des gens qui travaillent, qui ont des droits ouverts à la CAF et tout d'un coup, les droits s'arrêtent. Des gens qui travaillent et leurs employeurs se retrouvent à employer une personne en situation irrégulière. On a des personnes qui ont perdu leur travail. On a des personnes qui ont perdu leurs droits à cause de ce système complètement ubuesque" explique Christophe Perrin, de la Cimade.

"Il faut que les personnes puissent accéder directement aux services de la préfecture et ne soient pas obligées de passer par des serveurs et des systèmes qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, 20% de la population française a des difficultés avec internet. Alors vous imaginez quand ce sont des étrangers qui ne maitrisent pas parfaitement le français ? On crée une précarité sur de la précarité qui existe déjà."

"On marche sur la tête"

La préfecture de l'Hérault explique pourtant avoir mis en place des bornes informatiques dans la préfecture pour ceux qui n'ont pas internet. Oui, mais il faut envoyer un mail pour y avoir accès ! "C'est assez ubuesque, il faut passer par l'électronique pour avoir accès au sous-guichet qui est censé vous aider parce que vous n'avez pas accès au vrai guichet. En fait, on marche sur la tête !"

loading

Ce mardi, à l'audience devant le tribunal administratif de Montpellier, le rapporteur public a souligné que la préfecture n'était pas en règle et a demandé qu'elle mette en place une démarche alternative aux démarches par internet pour les étrangers. La décision du tribunal administratif sera rendue sous 10 jours. Généralement, le tribunal suit les conclusions du rapporteur public.