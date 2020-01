Des associations de consommateurs lancent une pétition pour interdire le démarchage téléphonique

Ils veulent en finir avec les appels incessants pour "les combles à un euro" ou pour changer de fenêtres, changer d'opérateur téléphonique, internet ou encore de mutuelle. Plusieurs associations de défense des consommateurs ont annoncé, ce lundi, le lancement d'une pétition pour appeler les pouvoirs publics à interdire le démarchage téléphonique, véritable "harcèlement commercial".

"La recrudescence du démarchage téléphonique exige une action ferme des pouvoirs publics pour couper court aux pratiques toxiques", dénoncent l'ADEIC, l'AFOC, l'ALLDC, la CSF, le CNAFAL, la CLCV, Familles Rurales, l'UFC-Que Choisir et l'UNAF. Elles espèrent atteindre 50.000 signatures pour leur pétition, intitulée "Démarchage téléphonique : interdisons ce fléau !"

Est-ce que c'est normal que des gens reçoivent 10, 20 appels téléphoniques par jour ? - Alain Bazot, président de l'UFC Que-Choisir

"On a une multitude de grands opérateurs qui ne cessent de harceler les consommateurs qui sont vraiment à bout", dénonçait ce lundi matin Alain Bazot, le président de l’UFC Que Choisir, sur franceinfo. "On ne comprend pas qu'on ne mette pas fin à ce fléau, qui est vraiment endémique en France. Il y a d'abord la tranquillité des gens. Est-ce que c'est normal que des gens reçoivent 10, 20 appels téléphoniques par jour ? Ça veut dire que les gens qui sont en train de déjeuner, sont en train de faire une sieste, en train de travailler, en train de jardiner doivent se déplacer pour rien. Est-ce que c'est normal de laisser cette liberté d'embêter les gens, alors qu'il y a une liberté d'être tranquille ?

De plus, "Les secteurs qui recourent le plus au démarchage sont ceux qui concentrent les litiges de consommation avec des montants qui peuvent être très significatifs", dénoncent les associations.

Bloctel toujours inefficace

Depuis 2016, les Français peuvent s'inscrire sur Bloctel pour ne pas être démarchés. Mais le démarchage téléphonique n'a "pas été limité par Bloctel. Quatre ans après sa mise en place, le dispositif s'avère inefficace en raison de dérogations bien trop extensives et de sanctions insuffisamment dissuasives", affirment les associations. "C'est tout de même fabuleux de démarcher pour être tranquille, plutôt que de poser le principe de tranquillité. Car aujourd'hui vous êtes supposés être d'accord si vous ne faites pas une démarche pour dire non. Et quand vous faites une démarche pour dire non, la loi prévoit plein de dérogations", explique Alain Bazot sur franceinfo.

Le principe du "si je n'ai pas dit non, c'est oui" en question

Cette pétition arrive au moment où l'Assemblée nationale se prépare à discuter le 30 janvier prochain, d'une proposition de loi sur la question. Mais pour les associations, le projet de loi "cautionne la logique du droit d'opposition (opt-out) de Bloctel, dont l'inefficacité est notoirement constatée par les consommateurs". L'"opt-out", c'est lorsque le destinataire d'une publicité ne s'est pas opposé : par principe, s'il n'a pas dit "non", c'est "oui". "C'est sans doute compliqué d'interdire purement et simplement une forme d'activité, mais au moins faire prévaloir le principe de "si je n'ai rien dit, je veux être tranquille", c'est le principe qui prévaut pour les SMS et les courriels", explique Alain Bazot.

"Contrat un jour, démarché toujours"

Mais le texte élargit aussi "les possibilités de dérogation à l'interdiction du démarchage téléphonique pour les personnes inscrites sur Bloctel", dénoncent encore les associations. En effet, selon elles, "toutes les entreprises avec lesquelles le consommateur inscrit à Bloctel a, ou a eu, une relation contractuelle pourraient le démarcher : 'contrat un jour, démarché toujours!'", s'insurgent les associations qui appellent les parlementaires à "interdire purement et simplement cette pratique".