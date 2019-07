La justice administrative donne tort au Préfet de Côte-d'Or

Dijon - France

Le tribunal administratif de Dijon avait été saisi en référé par plusieurs associations -parmi lesquelles la Ligue des Droits de l'Homme, SOS Refoulement ou encore ATTAC- pour "mise en danger de personnes vulnérables". Cela concernait deux familles venues de Géorgie et une famille Angolaise dans lesquelles figurent des enfants, des bébés et une femme enceinte. Ce mardi 2 juillet 2019 une quinzaine de personnes s'est rassemblée devant le tribunal administratif.

"C'est une mise en danger délibérée"

Parmi les personnes présentes au tribunal administratif, Paul Garrigues, président de la Ligue des Droits de l'Homme de Dijon. Dans le collimateur des associations, le Préfet de Côte-d'Or. "Jusqu'à maintenant l'État nous disait qu'il ne fallait pas laisser d'enfants et de personnes particulièrement vulnérables, notamment des femmes enceintes, à la rue. Là c'est une nouveauté qui nous a été confirmée par les travailleurs sociaux qui ont reçu des consignes pour ne plus prendre en compte cette vulnérabilité". Dans les faits, explique Paul Garrigues, "c'est une mise en danger délibérée d'un enfant de dix mois ou d'une femme enceinte".

Paul Garrigues, président de la LDH © Radio France - Thomas Nougaillon

"Honteux pour la France"

Maître Céline Brey, avocate au barreau de Dijon, représente le collectif. "Nous avons fait des référés liberté pour obtenir un logement d'urgence pour ces familles qui sont actuellement à la rue et qui ne sont pas hébergées par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. L'OFII doit normalement héberger les demandeurs d'asile. Si ce n'est pas le cas c'est le Préfet qui en cas de saturation du dispositif doit les mettre à l'abri". Ce qui ne serait donc plus le cas et l'avocate va plus loin. "Le Préfet de la Côte-d'Or a donné des instructions depuis début juin pour ne pas héberger les primo arrivants, quelles que soient leurs situations de vulnérabilité. C'est quand même assez honteux pour la France".

Selon les associations le Préfet de Côte-d'Or n'aurait jamais répondu aux courriers qui lui ont été adressé début juin. C'est en l'absence de réponse que le tribunal administratif a été saisi afin d'obtenir une mise en sécurité d'urgence. En attendant d'obtenir un toit pour ces familles, les membres des associations de défense des droits humains logent ces migrants au sein de paroisses de l'agglomération Dijonnaise. "Ce n'est pas notre rôle" disent-elles.

La justice administrative donne tort au Préfet

En fin d'après-midi ce mardi 2 juillet 2019 on apprenait que les associations ont obtenu gain de cause. Selon elles, dans l'une des affaires, le tribunal administratif enjoint le Préfet de Côte-d'Or à proposer un logement à l'une des familles Géorgiennes sous 48h. Concernant la famille Angolaise, l'OFII, qui s'occupe de la répartition des places dans les Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile (CADA) est mis en demeure de proposer un logement sous 48h. Quant à la deuxième famille de Géorgie, un non-lieu a été prononcé par la justice administrative, car elle venait d'obtenir une place en CADA.

La réaction de la Préfecture

Dans un communiqué la Préfecture assure "qu'il est faux de dire que les agents du 115 auraient reçu instruction de ne pas prendre en hébergement d'urgence les primo-arrivants". Elle ajoute que "les services de l'Etat font le maximum pour remplir leur obligation de mise à l'abri, compte tenu des moyens disponibles dans le département". La Préfecture assure aussi que "depuis deux mois, le 115 fait face à un flux croissant" de personnes d'origine balkanique "qui fragilise les dispositifs d'accueil en difficulté". Ainsi, "en avril, il y a eu autant de demandes qu'au cours d'un mois d'hiver".