Des associations s'inquiètent des conditions d'accueil de certains migrants dans l'Yonne.

Les associations icaunaises de soutien aux migrants ont organisé un repas solidaire ce jeudi soir pour les demandeurs d'asile installés à Appoigny, dans l'ancien hôtel Formule 1 transformé en centre d'accueil.

Les migrants transférés cette semaine d'autres centres ne seraient pas logés dans des conditions dignes selon ces associations. Des faits qui vont à l'encontre du discours présidentiel d'Emmanuel Macron selon André Pacco, de réseau soutien Migrants 89. le président français qui a rencontré des migrants hier à Orléans, expliquant ne plus vouloir voir personne dans les rues:" il y a énormément de communication alors que sur le terrain ici à Appoigny ils n'ont pas de confort, ni cuisine ni frigo, il faut arrêter les transferts et accélérer les travaux"

A l'entrée de l'ancien hôtel qui est devenu leur centre d'accueil à Appoigny, ils patientent assis autour d'une table. Certains regardent leur téléphone portable. Les autres échangent. Notamment sur les conditions dans lesquels ils vivent désormais. Il nous est interdit de pénétrer dans l'établissement. Impossible, donc, de constater les dires d'Ibrahim, Érythréen qui vient de débarquer à Appoigny après 8 mois à Jaulges près de Saint Florentin et pour qui les conditions de vie sont totalement différentes:" les conditions sont un vrai problème, on a pas de quoi manger, pas de cuisine. on est obligé de dormir à deux par chambre.Il est difficile de laver ses vêtements. C'était bien mieux à Jaulges."

Fadoua a fuit la guerre au Soudan. Elle aimerait seulement que ses enfants de 6 et 7 ans mangent à leur faim:"le gros problème c'est la nourriture. J'ai des tickets pour le lait et le pain que je dois aller chercher à Auxerre mais il n' y a plus de nourriture alors que j'ai deux enfants.Les chambres ne sont pas assez grandes."

La société Adoma, qui gère désormais cet établissement, doit effectuer des travaux.

Dans l'Yonne, on compte 795 migrants répartis dans les différentes structures d'accueil ou en appartement . Chiffre donné par la préfecture qui confirme l'arrivée de 41 personnes à Appoigny, en septembre. Par ailleurs, des arrivées de migrants sont organisées chaque semaine vers les Centres d’accueil et d'orientation d'Auxerre, Villeblevin et Jaulges utilisant ainsi les places devenues disponibles en raison de l'avancée des procédures des personnes accueillies.

