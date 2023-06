Des ateliers à la piscine de Douvres-la-Délivrande pour sensibiliser enfants et parents aux risques de noyade

"Il faut toujours les surveiller. Toujours." Nelly, 75 ans, fait ses longueurs dans le grand bassin du centre aquatique de Douvres-la-Délivrande. Maître-nageuse pendant plus de 20 ans dans le Calvados, elle est venue régulièrement avec ses enfants à la piscine. "Je ne les ai jamais laissé seuls", affirme-t-elle au bord de l'eau.

ⓘ Publicité

Ces 24 et 25 juin 2023, le centre Aquanacre organise des ateliers pour les enfants. Le but : évaluer le niveau en natation des enfants pour prodiguer des conseils aux parents en cas de baignade en intérieur ou en extérieur. "Les enfants n'ont pas forcément conscience du danger quand ils sont dans l'eau", souligne Jean-Baptiste, maître-nageur.

1 500 noyades en moyenne par an en France

Depuis 2003, Santé publique France publie une étude tous les trois ans sur les statistiques des noyades dans l'Hexagone. En 2021, 1 480 noyades accidentelles ont été enregistrées, près de la moitié d'entre-elles se déroulent en mer. Pour 22 % de ces accidents, des enfants de moins de 6 ans sont impliqués.

Jean-Baptiste fait partie de l'équipe de maîtres-nageurs qui encadrent les ateliers au centre Aquanacre de Douvres-la-Délivrande. © Radio France - Léni Flouvat

"On veut rappeler aux parents qu'il faut être vigilant, explique Thibault Legrix, directeur du centre aquatique de Douvres-la-Délivrande. Le milieu naturel ne pardonne pas. Une faute d'inattention et ça peut devenir très grave."

Trois ateliers pour s'adapter au profil des enfants

"Pendant ce week-end, on propose trois tests d'évaluation dont deux reconnus au niveau national et un dernier interne à Récréa, détaille le directeur du centre. Il y a le Pass Nautique, le Savoir Nager en sécurité et Savoir Nager en milieu naturel."

Les noyades accidentelles dans les piscines concernent davantage les enfants. Celles survenant en mer concernent davantage les personnes âgées. © Radio France - Léni Flouvat

Pendant ces évaluations, les enfants doivent nager dans le bassin, aller chercher des objets sous l'eau, rester statique sans couler. "Pour le dernier test, l'enfant est mis dans des conditions d'imprévu comme ceux qu'il pourrait rencontrer dans le milieu naturel", poursuit Thibault Legrix.

Les enfants repartent avec un diplôme et les parents avec des conseils pour faire progresser leur enfant et mieux détecter les situations dangereuses. Le tout pour limiter au maximum les accidents. Santé publique France le rappelle dans son enquête : "les noyades sont pour la plupart évitables".