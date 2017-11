Des ateliers autour de la parentalité à Issoudun

Une nouvelle offre pour les futurs parents dans le Berry : l'association le Cocon propose, à Issoudun, des ateliers pour se préparer à l'arrivée du bébé et pour l'accueillir au mieux.

Une nouvelle offre se développe dans le Berry pour les futurs parents. En parallèle de l'haptonomie ou du yoga prénatal, qui se pratiquaient déjà dans les départements de l'Indre et du Cher, des sages-femmes, naturopathes ou encore futures mamans ont décidé de fonder ensemble une association proposant de nouveaux ateliers. C'est comme cela qu'est né "le Cocon" en janvier dernier.

C'est immédiatement un grand succès : les trois ateliers proposés ont trouvé leur public. Vous pouvez par exemple vous initier au massage du nourrisson ou bien au portage en écharpe. "Il faut s'inscrire pour chaque atelier. Nous pouvons accueillir 4 à 6 couples et leur bébé... précise Hélène Jobic, présidente de l'association. Cela apporte du bien -être et de la détente à l'enfant. Cela aide également à créer du lien. Et l'atelier de portage a d'autres bienfaits : la position verticale améliore sa digestion".

Autre atelier proposé : le chant prénatal. Chaque séance débute par un moment de relaxation avant d'initier les futurs parents à cette pratique ancestrale : "Il s'agit de demander à la maman d'émettre des sons qui lui sont confortables, accompagnée par la voix grave du Papa. On obtient un bain sonore qui atteint l'enfant à naître via le liquide amniotique et qui a des vertus apaisantes. C'est sécurisant pour l'enfant " détaille Gwenaëlle Garcia présidente de l'association Les Petits sons, qui anime les ateliers de chant prénatal. La pratique régulière assurerait un effet de détente au moment de l'accouchement et aurait aussi des bienfaits une fois l'enfant né. "Il y a des Mamans qui, à partir de ces sons, ont créé des comptines personnalisées pour leurs enfants et qui s'en servent pour calmer les petits maux, de ventre ou de dents par exemple" raconte Gwenaelle.

Plusieurs ateliers sont proposés chaque année - capture écran

Pour participer il faut d'abord adhérer à l'association : comptez 5 euros l'année. Puis le prix varie selon l'atelier. Cela vous coûtera au plus 3 euros la séance. L'association imagine proposer bientôt certains ateliers dans la future crèche d'Issoudun qui ouvrira en janvier.