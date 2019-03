Des ateliers numériques pour aider les agriculteurs sarthois à gérer leurs exploitations

Savigné-l'Évêque, France

Apprendre à utiliser le site des pages blanches, savoir gérer ses comptes bancaires en ligne, consulter les aides de la PAC auxquels ils sont éligibles : pour certains agriculteurs sarthois, impossible de faire ces démarches seuls. A Savigné-L’Évêque, sept d'entre eux viennent de terminer douze ateliers numériques, à raison de deux heures par semaine, pour les aider à mieux appréhender leur ordinateur et internet. "Je navigue, je navigue... Mais pas toujours au bon endroit !", plaisante Jean-Claude Provost.

Des procédures administratives dématérialisées

Pourtant, gérer les exploitations agricoles nécessite de plus en plus la maîtrise des outils informatiques. "Que ce soit avec la DDT, les organisations agricoles, pour toucher nos aides, tout se fait par internet !", explique François Lenoir, agriculteur à Sainte-Jamme sur Sarthe. "Pour les relevés de comptes ou les achats en ligne aussi, c'est utile, ajoute Jean-Claude._En 2022, tout sera numérique donc il ne faut pas attendre !_".

"On a fait une séance pour apprendre à utiliser le logiciel Excel, aucun d'entre eux ne savaient le faire alors qu'avec, ils peuvent gérer leurs comptes ou faire des statistiques de parcelles", explique leur formateur, Cédric Bodet. "Les agriculteurs sont de plus en plus appelés à faire des démarches en ligne, précise Maurice Duluard, vice-président de la Mutualité Sociale Agricole à Savigné-L’Évêque._Ça peut mettre en danger leurs exploitations s'ils ne savent pas le faire, ils peuvent passer à côté de certaines opportunités_".

Il ne faut pas qu'avec la dématérialisation des démarches, on laisse des agriculteurs sur le bord de la route !

Mettre fin à une certaine dépendance

Avant le début des ateliers, certains comme François n'utilisaient leur ordinateur "que pour les mails, et encore". La seule solution : demander aux enfants ou aux proches de faire certaines démarches à leur place. "La dépendance, c'est parfois compliqué. On ne peut pas toujours demander aux autres, il faut se débrouiller", reconnait l'agriculteur. "Ce n'est pas pratique, les enfants ne sont pas toujours disponibles, donc ils ne peuvent pas leur demander chaque fois qu'ils ont un blocage", renchérit Cédric Bodet.

Travailler en groupe leur permet de réaliser qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des difficultés, précise Christine Montécot de la MSA

Des blocages qui relève parfois plus de la psychologie que des compétences : "j'avais pas envie", "le numérique ne m'intéressait pas"... Voilà les réponses lorsqu'on demande à chacun pourquoi ils ont eu dû mal à s'y mettre. Le manque de confiance est aussi un facteur principal. "Je n'avais pas d'assurance, je n'étais pas à l'aise pour utiliser les sites des administrations", explique François.

"Entre le premier et le dernier atelier, ils ont pris confiance en eux pour explorer et oser manipuler les touches de l'ordinateur sans avoir peur de faire des erreurs", ajoute Christine Montécot, conseillère sociale de la Mutualité Sociale Agricole. S'ils n'ont pas d'environnement favorable qui les incite à se lancer, ils restent un peu en marge".