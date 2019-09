Des ateliers numériques pour les seniors de l'Yonne : "Il n'y a pas d'âge pour apprendre"

Des ateliers numériques pour seniors financés par La Poste sont organisés un peu partout dans l'Yonne. Ils sont gratuits et permettent aux personnes âgées de mieux maîtriser les écrans, les tablettes numériques et Internet.

Pontigny, France

Dans la petite salle de la mairie de Pontigny, 9 stagiaires, toutes des femmes, sont assises autour d'une grande table. Un peu amusées, un peu nerveuses aussi peut-être, elles découvrent les tablettes qui vont leur être prêtées pendant deux mois.

Ce stage est assuré par Patrick Henry, le président de l'Association "La Grange de Beauvais". Pour lui, ces formations répondent à un réel besoin de la population : "internet, on en a besoin pour recréer du lien social, pour s'amuser et puis aussi maintenant, pour faire de nombreuses démarches administratives. Et être sans internet est vraiment une source d'isolement, surtout en zone rurale. Il parait donc indispensable de penser aux seniors", explique le formateur.

J'ai des notions mais quand on ne pratique pas, on oublie (Maryse)

Il s'agit de quatre sessions de 2h30, étalées sur deux mois. Des ateliers pour apprendre à mieux maîtriser les écrans tactiles, les mails, la recherche sur Internet, pour apprendre à communiquer par Skype ou Messenger ou encore pour envoyer une photo.

Devant leur écran, Chantal, Maryse et Catherine sont attentives : "J'ai quelques notions d'informatique quand même, mais jusqu’à maintenant, mon compagnon s'occupait de tout. Malheureusement, il a disparu et je me retrouve démunie car je me reposais entièrement sur lui. Donc ça m'intéresse bien de savoir comment ça fonctionne et de savoir toutes les possibilités qu'il y a", explique Catherine.

"J'ai quelques bases, mais très peu", ajoute Chantal. "Moi, j'ai un ordinateur, j'ai appris à faire des choses mais après, comme je ne les fais plus, j'oublie ! J'ai la mémoire qui flanche", conclut Maryse en riant.

Comprendre pour avoir moins peur

Ces stages servent aussi à gommer les craintes et les appréhensions, car beaucoup de stagiaires ont peur d'Internet. Peur de l'outil ou de se faire arnaquer. Comme Nicole, qui a eu une mauvaise expérience : "Je me suis faite arnaquée. J'ai ouvert mon ordinateur, il y avait une tête de mort avec "attention virus". J'ai suivi les instructions et ça m'a coûté 200 euros ! Heureusement pour moi, la banque a refusé le virement", dit-elle en soupirant.

Les seniors apprennent notamment à utiliser une tablette. © Radio France - Delphine Martin

C'est le groupe La Poste qui finance ces stages, à travers le fonds postal de péréquation territoriale. Une dotation créée par la loi en 2005 pour "garantir le financement de la présence postale dans les territoires fragiles". "La Poste a une mission de service publique qui est l'aménagement du territoire. Ce qu'on entend par là, c'est améliorer l'accès au service. Et aujourd'hui, ça passe aussi (et peut-être surtout) par l'utilisation de l'outil numérique et l'accès numérique aux services", explique Marielle Sommet, la déléguée aux relations territoriales du groupe La Poste dans l'Yonne.

Dans ce stage, les tablettes mises à la disposition des participants sont des outils conçus spécialement pour les seniors et commercialisés par La Poste, "mais il ne s'agit pas d'une opération pour vendre les tablettes ! Chaque association est libre d'utiliser les outils qu'elle veut. Parfois, les personnes viennent avec leur propre tablette d'ailleurs", assure Marielle Sommet.

Ces stages, organisés cette année dans 8 communes de l'Yonne, devraient être reconduits l'année prochaine.