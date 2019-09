Des ateliers pour favoriser le sport à la maison d'arrêt de Belfort

Belfort, France

Les détenus de la maison d'arrêt de Belfort ont sorti leur tenue de sport pour 3 jours. Jusqu'à mercredi 18 septembre, une douzaine d'entre eux participe à "Sentez-vous sport". Une opération organisée par le comité national olympique et sportif français (CNOSF). Au programme : crossfit, boxe et tournoi de football.

C'est la 10e édition cette année, mais c'est la première fois qu'elle est organisée dans le milieu carcéral, dans une quarantaine d'établissements pénitentiaires. Objectif de ce rendez-vous : inciter les publics, quels qu'ils soient, à pratiquer des activités sportives. "C'est bon pour la santé, c'est bon pour tout le monde, qu'on soit libre ou détenu", sourit Jean-Pierre Mougin, vice-président de la CNOSF et pilote du projet.

Préparer l'après monde carcéral

L'objectif de "Sentez-vous sport", c'est aussi de créer de la cohésion entre détenus. "Le sport peut agir sur le comportement de chacun et permet de donner goût à la vie en équipe au sein de la maison d'arrêt", affirme Jean-Pierre Mougin. "Quand on fait du sport, on est bien, on est plus sympathiques entre nous", lance Mohamed, l'un des participants.

Pour Sami, l'un de ses co-détenus, le sport devient même une manière d'évacuer le stress. "Quand on peut y aller, on y va, on donne tout et ça fait du bien pour le corps et l'esprit", glisse-t-il .

"Avec cette opération, on prépare également à l'après détention, pour montrer aux détenus qu'ils ne sont pas perdus et qu'il y a un avenir pour eux derrière", indique Jean-Pierre Mougin. A commencer par apprendre les bons gestes pour garder une bonne santé, mais aussi bien manger puisque cet événement prévoit également des conférences sur la nutrition.