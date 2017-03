Des ateliers pour redonner confiance aux chômeurs

Reprendre confiance en soi quand on cherche du travail, ce n'est pas chose aisée. Des associations l'ont bien compris et proposent des ateliers aux chômeurs pour les aider à ne pas perdre pied, et rompre l'isolement dont sont souvent victimes les demandeurs d'emploi.

Chercher un emploi quand on est au chômage depuis longtemps, c'est souvent très difficile. Et les associations l'ont bien compris. Pour trouver du travail, il ne suffit parfois pas de refaire son CV, d'apprendre à passer un entretien d'embauche.

Reprendre confiance en soi

Alors pour donner encore plus de chances aux chômeurs, à Dijon, l'association Activ'Action propose des ateliers pour reprendre confiance en soi. Être chômeur, c'est tellement dur qu'on en perd parfois pied, note Emilie Schmitt, ancienne chômeuse elle-même et cofondatrice du coup, avec un ami dans le même cas, de l'association.

On est pris dans un cercle vicieux donc on ne postule pas à certaines offres parce qu'on se dit qu'on ne sait plus si on sait le faire ou pas, on s'isole

Et Emilie Schmitt s'en est bien rendue compte :"Ces sentiments négatifs-là sont un des premiers freins du retour à l'emploi, mais personne n'en parle", explique-t-elle.

Et c'est pour ça que ces ateliers ont été crées. Comparaisons d'expérience, trouver des solutions et partager avec des personnes qui traversent la même chose."On se sent un peu seul quand on est en recherche, c'est agréable de trouver d'autres personnes avec qui discuter de ça, parce que souvent, socialement, c'est compliqué", explique Claire, mère de famille ultra dynamique et en recherche d'emploi depuis 2 ans et demi.