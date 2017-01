Des ateliers pour travailler sa mémoire à Châteauroux

Conçus pour être ouverts à tous, malades ou bien portant, ces ateliers permettent de travailler la mémoire grâce à différents supports.

Des syllabes mélangées qu'il faut remettre dans l'ordre pour former un mot. Des images qu'il faut replacer dans un contexte. La liste des capitales du monde qu'il faut compléter... Autant d'exercices différents tous conçus pour faire travailler sa mémoire.

Le lieu, situé au cœur du quartier Beaulieu à Châteauroux, est ouvert à tous : patients atteints de maladie neurodégénérative ou bien simple curieux qui souhaite faire travailler sa mémoire.

"L'idée c'est de faire d'abord un petit bilan avec la personne puis de lui proposer des exercices adaptés à ces attentes et à son niveau" précise Bélinda Bodin, neuropsychologue au centre départemental gériatrique de l'Indre.

Des ateliers gratuits

Grâce à ces exercices, les psychologues qui encadrent l'atelier espèrent freiner la progression de la maladie chez ceux qui sont atteints de troubles et retarder le plus possible l'apparition de symptômes chez les personnes encore en possession de toutes leurs capacités. "C'est reconnu : plus on fait travailler la mémoire, moins on a de chance développer des maladies neurodégénératives. Plus on a de connexions, plus on a de chance d'en garder intact" explique Bélinda Bodin.

Les ateliers doivent aussi permettre aux médecins de mieux comprendre les mécanismes de la maladie : "Partager des expériences de ce type permet de mieux comprendre la maladie et les troubles et donc plus tard de mieux y remédier" analyse François Devineau, directeur du centre départemental gériatrique de l'Indre.

Vanessa Barthelemy, psychologue en charge des ateliers Partager le son sur : Copier

Ces ateliers sont gratuits. Ils ont lieu un jeudi matin par mois, durant 1h30. Les prochains rendez-vous auront lieu les 9 février, 9 mars, 6 avril, 4 mai ou encore le 1ier juin. Rendez-vous au 5 place Champagne, au sein de l'Atelier Passerelle, quartier Beaulieu à Châteauroux.