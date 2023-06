Des athlètes en colère après le retrait d'un parc de sport sur la plage de Palavas-les-Flots

Il n'y a plus de barres de traction, de pole dance ou d'agrès de sport sur la plage de Palavas-les-Flots. Les structures viennent d'être enlevées par la mairie. Beaucoup d'athlètes de street workout (sport en extérieur mêlant musculation et gymnastique) venaient s'y entrainer et s'en insurgent. Une manifestation est prévue ce samedi à 14 heures à l'endroit où ce parc était installé depuis 2019, juste à côté de l'école de voile.

Sur le sable, il ne reste que des trous après le passage des pelleteuses. "Il y avait une super bonne ambiance. Maintenant, il n'y a plus rien et c'est bien triste. C'est un crève-cœur pour beaucoup de sportifs du coin" se désole Malorie, une femme de trente ans qui venait souvent pratiquer la pole dance.

Un désaccord entre une association et la mairie

Mathieu Dufour, le président de l'association Muscle Beach qui gérait les activité sur place, est dépité "Je ne peux pas y croire. C'est inimaginable ce qui vient de se passer. C'est un cauchemar. On avait tellement l'habitude de venir là tous les jours, de voir tellement de monde." Il a le sentiment de n'avoir jamais été accepté par la municipalité et explique n'avoir jamais touché de subventions. Il dit ne pas avoir été prévenu et ne pas avoir d'explication sur les raisons du retrait des installations. Aucune communication possible avec la municipalité selon lui.

Beaucoup d'athlètes venaient s'entrainer dans le parc de sport sur la plage de Palavas-les-Flots. - Muscle Beach

La mairie explique que ces structures étaient installées illégalement sur la plage. "On les a enlevées pour respecter l'accord avec l'Etat. Et on a dit à l'association qu'on pouvait les installer sur un autre terrain dans la commune" assure le maire de Palavas-les-Flots, Christian Jeanjean. Selon l'élu, il n'en veut pas spécifiquement à cette association puisque la gymnastique et le karaté qui étaient proposés sur la plage ont aussi été déplacés.

Des structures de sport en extérieur retirées de la plage

Ces installations avaient été financées par la mairie. Elles auraient été détruites selon l'association Muscle Beach. "Si on veut de nouveau une structure, il faudra que la mairie paye de nouveau et elle ne le fera jamais. Ça leur a déjà coûté 10.000 euros. De l'argent du contribuable jeté par les fenêtres" raconte, en colère, Mathieu Dufour. Le maire dit les avoir mises de côté en attendant de trouver un terrain propice à l'activité. Selon Christian Jeanjean, ça n'a pas coûté autant d'argent de les construire mais il ne précise pas de montant.

Malorie et Mathieu Dufour sont en colère après le retrait du parc de sport sur la plage de Palavas-les-Flots. © Radio France - Morgane Guiomard

L'association ne compte pas porter l'affaire en justice par manque de moyens financiers. Mathieu Dufour de l'association Muscle Beach va participer à la manifestation de ce samedi. Mais après ça, il jette l'éponge. "Je suis très fatigué de tout ça et je n'ai plus l'énergie de me battre. Je vais partir de Palavas."

