Des attentes interminables aux hôpitaux de Strasbourg : les pompiers et les ambulanciers en colère

Comme il y a un an, les urgences sont saturées à Strasbourg, ce qui a poussé la direction des Hôpitaux universitaires à déclencher le plan blanc ce vendredi 25 novembre. L'hiver dernier, le phénomène touchait principalement le Nouvel hôpital civil de Strasbourg, désormais le CHU de Hautepierre est aussi concerné. Les capacités d'accueil sont insuffisantes. Il y a une trentaine de brancards aux urgences du NHC, autant à Hautepierre, alors que le nombre de patients dépasse souvent les 50 sur chacun des sites.

ⓘ Publicité

Parfois des heures d'attente

Une situation dure à vivre pour les soignants en sous-effectifs, les patients, mais aussi les pompiers et les ambulanciers. Ils lancent un appel au secours, car ils attendent parfois des heures (régulièrement deux, trois heures, le record des dernières semaines, c'est 7 heures selon FO pompiers), avant que leurs patients ne soient pris en charge.

"Ce qui me dérange, c'est que les patients ne sont pas dans le service, ils sont dehors dans l'ambulance, s'alarme Pascal, un ambulancier expérimenté, rencontré devant le NHC. Pour leur prise en charge, c'est inquiétant. Il est déjà arrivé que l'état du patient se dégrade dans l'ambulance et qu'on soit obligé de chercher quelqu'un à l'intérieur pour s'en occuper".

Un ras-le-bol général

Les sapeurs pompiers vivent la même galère. Matthieu a dix ans d'expérience et il en a assez de passer son temps à attendre plutôt qu'à secourir : "Sur une garde de 24 heures, se dire qu'on va attendre en cumulé six - sept heures, c'est très, très long. Il y a un vrai sentiment de ras-le-bol. Notre métier, c'est vraiment de porter secours aux gens et pas d'attendre aux urgences qu'on veuille bien nous accepter. On se retrouve des heures devant des gens qui nous demandent 'mais qu'est-ce qu'on attend?'. C'est déjà arrivé récemment à un équipage, une personne en a eu marre d'attendre et a sorti un couteau".

Une situation qui va encore empirer ?

Avec toutes ces ambulances bloquées aux urgences, l'organisation des pompiers est perturbée. "On est très inquiets, on sent bien que l'organisation de l'hôpital aujourd'hui ne fonctionne plus et on en subit les conséquences, déplore Cédric Hatzenberger le secrétaire général Force ouvrière des pompiers du Bas-Rhin, qui se sent démuni, impuissant. On se retrouve dans une situation qui ne donne pas envie de voir la suite. On redoute toujours la grosse catastrophe, le déclenchement du plan rouge, un attentat. Vous imaginez le nombre de pompiers qu'il faut mobiliser à ce moment-là ? Que faisons-nous si on a plus de 50% de nos ambulances bloquées à un hôpital ?"

Avec l'ouverture du marché de Noël et l'arrivée des épidémies hivernales, les pompiers et ambulanciers strasbourgeois redoutent que la situation dégénère complètement ces prochaines semaines.