Des Auxerrois se mobilisent pour l'Algérie

L'Algérie a été frappée par des feux de forêts meurtriers la semaine dernière. Ces incendies ont fait au moins 90 morts dont 33 militaires. Dans l'Yonne, des Auxerrois se mobilisent pour venir en aide à la population. Anbya Hasnaoui, une Auxerroise de 45 ans , vient de créer un nouveau collectif baptisé IRELLE ( comme Incendie, Reconstruction, Ecologie, Liberté, Liaison et Espoir).

Une collecte de médicaments

L'objectif de ce collectif est d'abord d'aider les blessés : "La mission que nous nous sommes fixée, c'est d'abord d'aider les personnes qui sont sinistrées. La première action que l'on voudrait faire, c'est donc de récolter un certain nombre de médicaments, notamment liés à des brûlures : du tulle gras, des bandages parce qu'en fait, il y a une grosse pénurie (comme dans beaucoup de pays d'ailleurs), de produits pharmaceutiques", explique la jeune femme. D'origine algérienne, elle se sent naturellement concernée, mais c'est aussi par conscience écologique qu'elle veut agir : "je me sens solidaire de tous les peuples qui subissent le réchauffement climatique".

En plus, l'Algérie doit faire face à ces redoutables incendies alors que le pays souffre beaucoup du Covid. Les hôpitaux sont déjà dans des situations de tension : "Oui, là, on compte les morts liés aux incendies, mais on compte aussi de très nombreux morts à cause du Covid", confirme Anbya Hasnaoui.

Se faire connaitre des Auxerrois

Ce tout nouveau collectif ne compte pour l'instant que 6 membres, mais Anbya Hasnaoui et ses amis espèrent convaincre d'autres personnes de les rejoindre pour agir. Ils se relaient sur les marchés d'Auxerre. Anbya Hasnaoui était notamment place Degas, au marché du quartier Sainte Geneviève, et elle a été touchée par l'accueil : "les gens sont très sensibles aux incendies. Et puis, ils ont peur aussi. Ils ont peur du réchauffement climatique et de ce qui pourrait arriver en France", note l'Auxerroise.

"Nous voulons nous faire connaître, pour entrer en contact avec les gens et éventuellement récolter de nouvelles idées. Surtout, on souhaite informer les gens, leur dire qu'il y a une possibilité d'aider ce peuple. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit "je suis sensible à ce qui se passe, mais je ne sais pas comment aider, je ne sais pas comment faire". Donc, voilà, on veut leur dire qu'il y a un collectif qui s'est créé pour cela".

Des actions de préventions

A plus long terme, le collectif IRELLE souhaiterait aussi mener des actions de prévention : "Nous voulons rechercher des bénévoles, qui auront vocation à mener des actions sur place", précise Anbya Hasnaoui, consciente que la lutte contre le dérèglement climatique et les feux de forêts est une longue bataille.

Les produits collectés par le collectif IRELLE seront expédiés vers l'Algérie par colis. Pour donner, vous pouvez contacter le collectif au 07.85.31.99.93.