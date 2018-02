Avignon, France

C'est le sujet qui suscite la colère ces jours-ci à Avignon. Les poubelles ne sont plus ramassées depuis 12 jours car une partie des éboueurs sont en grève. Dans les rues étroites de intra-muros, les poubelles recouvrent par endroits la totalité des trottoirs et attirent les pigeons ainsi que le rats. «C'est une honte de voir ça», lâche un passant devant le marché des Halles où s'élève un des plus imposants tas d'ordures de la ville (voir photo ci-dessous).

Les Avignonnais plus ou moins compréhensifs

Si certains avignonnais affirment qu'ils soutiennent les éboueurs grévistes dans leur combat contre le Grand Avignon, une majorité leur reproche de les «prendre en otage». «Les éboueurs devraient aller décharger leurs poubelles devant le Grand Avignon», grince Jérémy, installé en terrasse place Pie... face à un tas de poubelles.

«Déjà qu'Avignon n'est pas super propre, ça rajoute une couche», renchérit Colette, croisée rue Saint Agricol. Les touristes aussi sont un peu amers : «l'architecture est magnifique mais les poubelles gâchent un peu le plaisir qu'on aurait eu à visiter la ville», affirme Pascal, venu de Toulon.

Vers une intervention des forces de l'ordre ?

Le Tribunal administratif de Nîmes doit se prononcer ce lundi sur la grève des éboueurs d'Avignon et pourrait autoriser l'emploi de la force publique pour débloquer les dépôts. Le Grand Avignon a introduit une requête en référé pour faire constater d'une entrave à la liberté du travail. Selon la collectivité, les éboueurs grévistes empêchent les non-grévistes de travailler en bloquant la sortie de camions des dépôts, ce que nie la CFTC, syndicat à l'origine du mouvement.

Aux Halles d'Avignon, les poubelles débordent sur la chaussée. © Radio France - Adrien Serrière