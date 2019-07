Doubs: Des avions de chasse à l'exercice au-dessus du plateau de Valdahon

Rafale, Mirage 2000 et hélicoptères vont survoler le plateau du Valdahon jusqu'au 26 juillet pour un exercice de l'armée de l'air. Y compris parfois de nuit, mais les autorités militaires affirment que tout est mis en oeuvre pour limiter les nuisances sonores.

Valdahon

Attendez vous à entendre à passer des avions de chasse à partir de ce lundi au dessus du plateau du Valdahon. Jusqu'au 26 juillet, l'armée de l'air organise un exercice destiné à former des spécialiste pour guider les frappes aériennes au sol en temps de guerre. Pour ce faire, différents types d’avions et d'hélicoptères survoleront le camp militaire du Valdahon et ses alentours. Y compris parfois de nuit. Mais les militaires le promettent: tout est mis en oeuvre pour limiter les nuisances sonores.

Les avions, de type Rafale, Mirage 2000, mais aussi des PC9 à hélice de l'armée allemande, vont participer à cet exercice baptisé CASEX, mais aussi des hélicoptères Tigre, Gazelle et Fennec. Ces appareils vont survoler à partir de ce lundi une zone d'une soixantaine de km du nord au sud centrée sur le camp militaire du Valdahon, et définie pour éviter les secteurs densément peuplés, ainsi il n'y aura pas de passage au dessus de Besançon ni de Pontarlier. Les horaires sont fixes: de 6h à 20h, mais des vols de nuit jusqu'à minuit sont programmés le mardi 16, jeudi 18 et mardi 23 juillet. Les avions feront relâche le week-end.

L’altitude moyenne de vol se situera à 4000 mètres même si occasionnellement, quelques passages à basse altitude (1000 m) peuvent être réalisés. Il n'y aura pas de vol en rase-motte ni de tirs, aucun des avions participant à l’exercice ne sera armé. Pour sa partie terrestre, l'exercice devrait passer à peu près inaperçu pour les habitants puisqu'il se déroulera uniquement dans l'enceinte du camp militaire.