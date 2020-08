Des avions de chasse en pleine nuit dans le ciel de l'Yonne

Les appels ont été nombreux toute la journée à l'accueil de France Bleu Auxerre. Des auditeurs inquiets suite au bruit assourdissant provoqué par le passage des appareils. Des avions de chasse ont survolé à plusieurs reprises le département à basse altitude. L'Armée de l'air nous a précisé qu'il s'agissait de vols d'entrainement. Des exercices militaires ont d'ailleurs lieu en ce moment dans la Région Est.

"L’Armée de l’air s’entraîne en tout temps et en tout lieu, de jour comme de nuit, pour assurer la formation et la qualification de ses équipages." précise un officier du service de presse. "Ces entraînements sont indispensables pour permettre à nos aviateurs d’acquérir et de maintenir les compétences opérationnelles nécessaire à l’exécution de leurs missions".

Le lieutenant du Sirpa Air précise que les missions permanentes de l’Armée de l’air se poursuivent également dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. "La Posture permanente de sûreté-Air continue d’être assurée par l’Armée de l’air sous l’autorité du Commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes. Même chose pour la mission de Dissuasion nucléaire sous l’autorité du Commandement des Forces aériennes stratégiques."

L’objectif reste le même : "faire respecter la souveraineté de l’espace aérien français et assurer la défense du territoire et la protection des Français."