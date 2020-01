Des avocats mayennais réunis devant le Palais de Justice de Laval contre la réforme des retraites

Département Mayenne, France

Les représentants des avocats (dont le Conseil National des Barreaux) rencontrent dans la matinée de ce lundi 13 janvier la ministre de la Justice, Nicole Belloubet au sujet de la réforme des retraites. Les avocats, notamment mayennais, ne veulent pas de cette réforme et ils souhaitent conserver leur régime autonome.

Le Bâtonnier de Laval (sur la photo) et les avocats de la Mayenne ont décidé ce 10 janvier de reconduire leur grève jusqu'au 20 janvier. © Radio France - Aurore Richard

A Laval, il y avait donc une vingtaine d'avocats de notre département réunis ce matin devant le Palais de Justice de Laval, en même temps que cette rencontre avec la ministre de la Justice. C'est une façon d'apporter leur soutien à leurs représentants.

"Je n'ai pas entendu un mot sur les professions libérales et a fortiori sur la profession d'avocats. C'est inacceptable, totalement inacceptable. _On est en train de nous proposer de payer deux fois plus pour toucher 35% de moins_. Il n'y a pas une profession dans ce pays qui accepterait ce genre de solutions", explique le Bâtonnier de Laval, Nicolas Dirickx devant le Palais de Justice de Laval.

C'est le rendez-vous de la dernière chance

Ils poursuivent donc leur grève jusqu'au 20 janvier prochain, après un vote quasi unanime ce vendredi 10 janvier. Il n'y a aucune garde à vue, aucune audience, aucune expertise. "Nous attendons des avancées significatives pour arrêter nos manifestations", conclut le Bâtonnier de Laval.