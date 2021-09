Des axes de la Ville de Montpellier rendus aux piétons et cyclistes un dimanche par mois

C'était une projet de campagne de la nouvelle équipe municipale de Montpellier : se réapproprier l'espace public. Un projet intitulé "Dimanche de respiration". Ainsi dès dimanche 26 septembre, et désormais tous les derniers dimanche de chaque mois, certains axes seront rendus aux piétons, rollers, trottinette, skates ou encore cyclistes.

"Aujourd'hui on ne va pas fermer les voies, nous allons les ouvrir aux habitants pour se promener et se divertir sans pollution." En effet pendant toute une journée, les voitures ne seront pas autorisées. "Croyez-moi, il n'y a rien de plus étonnant que de voir une ville où il n'y a plus de voitures. On la voit différemment et on l'imagine autrement", assure Manu Reynaud, adjoint au maire, délégué à la Ville apaisée et respirable.

Des opérations qui se dérouleront tout au long du mandat de Michael Delafosse en lien avec des associations de quartier, culturelles et sportives. Cela permettra de mettre en place, sur les dimanches concernés, des animations festives.

Une première édition sur l'avenue de la liberté

La première édition se déroulera dimanche 26 septembre sur l'avenue de la liberté. Un choix symbolique selon Manu Reynaud, puisqu'il s'agit de l'un des axes les plus pollués et accidentogènes de Montpellier. "Commencer par cette voie, c'est commencer par le plus dur. Cet axe qui n'a de liberté que le nom car la seule liberté, c'est celle de la voiture", affirme l'élu. Les autres axes concernés par ce projet seront connus ultérieurement. L'avenue de Toulouse en fera notamment partie.

Des habitants consultés

L'opération est déjà réalisée dans certaines villes du pays. Le maire de Montpellier y voit également une façon de faire participer les habitants à des projets pour demain. "Les endroits concernés par cette opération sont des endroits où la municipalité à des projets. Et bien en invitant les habitants et associations à se les réapproprier, nous les invitons à se questionner et contribuer à comment on peut les améliorer", assure encore Michael Delafosse.