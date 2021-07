Des badges dessinés par des artistes pour promouvoir la vaccination à Aigues-Mortes

On est vacciné, on le revendique. Pour faciliter les échanges autour de la vaccination, la Ville d'Aigues-Mortes propose un badge aimanté signé de trois artistes. François Boisrond, le créateur du logo Sidaction, Sophie Lavilliers qui dessine toutes les pochettes d'album d'un certain Bernard et de Caroline L. , créatrice de logos. Un badge à porter ou à offrir. Conçus par l'agence Bonne Impression d'Aigues-Mortes, ces badges sont déclinés en 4 modèles. Ils sont vendus 2 euros à l'Office de tourisme. Les bénéfices seront reversés à des associations caritatives ou sociales.